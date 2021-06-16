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芝大型戶外演奏廳 7月2日起全面開放免預約

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥千禧公園內的普立茲克演奏廳，從7月2日起解除人數限制。(讀者提供)
芝加哥千禧公園內的普立茲克演奏廳，從7月2日起解除人數限制。(讀者提供)

芝加哥葛蘭特公園音樂節(Grant Park Music Festival)宣布，從7月2日起，位於千禧公園內的普立茲克戶外演奏廳(Jay Pritzker Pavilion)的音樂演出活動，將解除所有客容量限制，且想要參加者不需要事先預約，可直接到現場就坐；不過，今年芝加哥的福音、藍調、爵士等三大音樂節仍將停辦。

普立茲克演奏廳的所有表演節目，都將免費開放給公眾參加，不論是座位區或草坪區，都採取「先到先得」的方式就坐。

該音樂節今夏第一場演出為7月2日、3日的「致敬美國國慶音樂會」，直到8月21日為止該場地將有多場演奏推出，詳細演出團體、時間，可查詢該音樂節官網：www.grantparkmusicfestival.com。

至於每年深受歡迎的三大音樂節「福音」、「藍調」、「爵士」，芝加哥市市長萊特福特表示，今年將繼續停辦，至於「水上與空中飛行秀」是否停辦，仍在評估中。

為彌補樂迷們再度錯失音樂盛會，市府安排了四場晚間演奏，取代無法舉辦的上述三大音樂節，場地均會在普立茲克戶外演奏廳。

唯一保留的芝加哥美食節，今年確定在7月7日到11日舉辦，但形式改成在全市多個地點輪流推出，而不是像往年一樣聚集數十家餐館於葛蘭特公園擺攤販售美食，活動詳細地點與時間，可查詢：https://reurl.cc/Akym1j。

芝加哥 美食 美國

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