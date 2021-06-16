鳩占鵲巢 屋主託友看屋遭強行占住

許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

許多屋主因事或旅遊需出門一段時間時，經常會邀請親朋好友到家裡暫住並順便照顧房子，不過，一名芝加哥 的屋主卻因此慘遭「鳩占鵲巢」，原本幫忙看房的朋友，不但在他返回芝加哥後拒絕搬走，甚至還邀請了另一個人入住，最後花了將近八個月，屋主才終於通過法院判定由警察 強制驅趕兩名住客。

伍爾曼(Todd Woolman)分享慘痛經驗表示，去年8月他因為要到外州協助照顧生病的親戚兩個月，因此找了一位朋友崗匝勒斯(Alex Gonzales)到家中暫住，希望他順便幫忙照顧房子。

然而等他10月份返回住家時，卻發現除了崗匝勒斯外，竟然還有另一個陌生人住在他的房子裡，「我為此很不開心，因此要求他們馬上搬離」，沒想到此要求立即被兩名房客拒絕，且還向屋主嗆聲「我們就是住在這裡的人，你無權趕走我們」。

經查，原來這兩人已將通信地址改為伍爾曼的房子地址。

由於當時正值疫情 期間且要到寒冬，好心的他給了強行續住者更寬裕時間找到新落腳處，然而兩人卻沒有搬走意思，尤其他們居住時間越久，房子弄得越髒亂，直到伍爾曼給他們的寬限期到來，兩人都還是不願搬離。

連該公寓大樓的住戶委員會都出面譴責兩名強住居民，嚴重影響了公寓平靜與安全。

期間伍爾曼曾更換了公寓門鎖，無法進門的兩人找了警察到場，警察考慮疫情期的各種情況，最後要求伍爾曼需交出鑰匙給對方。

今年4月，伍爾曼受不了兩名強占房屋者的各種干擾，索性自己搬到旅館暫住，並向法院提出了強制驅趕的申請。

經過上庭，庫克郡巡迴法院法官裁決伍爾曼可在5月18日執行強制驅離，如對方仍不搬，則由該郡警長辦公室執行命令，果不出其然，直到警長辦公室警察出動到公寓執行驅趕令時，兩人才搬離，伍爾曼的噩夢也終於結束。