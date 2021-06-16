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失業金帳號遭駭客更改匯款銀行 伊州多人受害

特派員黃惠玲／芝加哥報導
不少華人接到聲稱是IDES的簡訊，要求提供駕照資料，IDES呼籲公眾不要點擊連結，以免個資遭駭。(讀者提供)
不少華人接到聲稱是IDES的簡訊，要求提供駕照資料，IDES呼籲公眾不要點擊連結，以免個資遭駭。(讀者提供)

由於新冠疫情期間的每周失業金增發聯邦額外補助，為數不少的這筆津貼，成為詐騙集團眼中的肥羊，繼盜用民眾個資請領失業金後，伊利諾州近來有部分失業者銀行帳號內的失業金竟遭「駭客」轉走的案例，讓面臨失業困境的居民雪上加霜。

原本在一家金融機構上班但被裁員多時的瓦萊麗(Valerie)表示，她日前登錄伊州就業安全廳(IDES)帳號時，意外發現有人更改了她的登錄密碼，經致電IDES，該名竄改密碼者，還私自更換了失業金匯款銀行帳號，也就是說，每兩周領一次的失業金約730元，通通匯到了陌生人的帳戶。

另一位伊州失業居民向納(Shawna)也遇到相同的情況，「我的失業金被改了匯款銀行」，她很肯定表示，「我的IDES帳號絕對被駭客入侵了」。

IDES對此情況表示，該廳近來的確收到一些類似案例投訴，「這種詐欺案確實發生」，尤其在疫情期間，有關身份竊盜的情況特別猖獗，因為人們減少了面對面的機會，更多使用電子郵件、網路時，個資遭盜用的機率也大幅提高。

IDES說，一般會發生這類情況的話，很多都是因為對於網路個資安全缺乏警覺性，或在網上分享過個人資料。

不過，此說法遭到受害者否認，瓦萊麗說，因為工作的關係，她非常小心個資；網路安全專家則建議，政府應該強化安全措施來防止詐欺，包括加強帳號認證方式。

IDES指出，由於聯邦額外失業津貼還有不到三個月就會結束，一些詐騙分子預料會把握最後時機行動，公眾務必保持警戒。

IDES提醒，假使收到來自聲稱是IDES的電郵、簡訊、社交媒體信息時，避免點開其所附送的連結，因為通常你點擊下去的結果，就把自己的個資洩漏了。

就業廳呼籲一旦遇到失業金詐騙，應立即向該廳舉報，以利就業廳進行調查，並與受害人一起研議解決方案。

失業金 個資 詐騙集團

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