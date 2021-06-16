二度申請失業金 最後上工日需正確

伊利諾州就業安全廳表示，如果最後一天上工日填寫錯誤，將可能造成失業津貼中斷。(pexels)

伊利諾州就業 安全廳(IDES)專員瓦倫西亞(Marcelo Valencia)表示，近來收到許多來自華裔社區提出申請失業金 無法順利完成的情形，經過了解發現，這些情況很多都是出現於民眾失業復工又再度失業時，他說，二度失業時需留意「最後一次上工日」的填寫是否正確，否則會造成系統混亂，直接影響失業者的津貼發放。

瓦倫西亞日前出席華埠培德中心舉行的失業金雲端座談時，詳細回答了華社提出的多項相關問題，他也提到，儘管全美已經有超過一半的州，陸續停止發放額外的聯邦失業補助金，但伊利諾州州長普立茲克已經公開表示，會繼續發放每周額外300元的聯邦補助給該州失業者。

由於許多華人對於申請失業金時的「額外申請」(additional claim)與「重開申請」(reopen claim)混淆，導致申請時出現許多狀況，瓦倫西亞深入解說了兩者的差異。

他舉例，有人於去年12月25日遭裁員而在今年1月份申請了失業金，填寫表格上「最後一次上工日」，需填12月25日，此居民後於2月份找到工作回到職場，沒想到3月1日再度遭裁，第二次申請失業金時，表格上的「最後一日上工」，就必須填寫3月1日。

假使該日期填錯，電腦系統就會出現資料日期不吻合的情況，也將無法如期核准失業金發放。

另一種「重開申請」是指遭裁員並申領了失業金，例如去年12月25日失業後申請了失業金補助，但今年2月初去了中國 且停留一個月而暫停領取失業津貼，等這名失業者3月初返回芝加哥想恢復領取失業金，則需「重開申請」，他特別提到，重開申請時的最後一天上工日，必須填寫去年12月25日，而不是返回中國的日期。

他也說明，失業金可以反覆請領，不管是「額外申請」或「重開申請」，都可用相同帳號不需重新設定新帳號。

為失業者額外提供11周失業金的聯邦大流行緊急失業補償(PEUC)方面，瓦倫西亞說，由於IDES於今年2月更換了電腦系統，導致有些人完成驗證卻收不到PEUC失業金，這時需通知IDES，然後由就業廳人員「手動」調整，不過，每個個案情況不盡相同，IDES將逐一處理。

他也說明了IDES失業金的上訴流程，首先IDES寄發的決定通知信上，會註明對裁決不滿意要如何上訴，一般將有30天時間提出上訴，在送交上訴申請後，失業局會與業主、雇員進行三方通話，然後全案將送到評估局，該局會在30天內完成評估並送出決定。