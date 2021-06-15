假肇事真劫車頻傳 專家教戰善用手機緝賊

芝加哥劫車事件頻傳，保全專家建議大家多多利用手機功能，協助警方緝拿歹徒。(芝加哥警局臉書)

根據芝加哥 警局紀錄，近期芝加哥市的劫車事件頻發，值得注意的是其中多起「劫車」嫌犯，都是故意先製造假車禍 ，然後於車主失去警戒的瞬間，立即把其車子開走逃逸，保全專家安德魯斯(Moody Andrews)提醒，一旦發生追撞，如從後照鏡發現對方車內至少有兩人時，就必須升高戒心。

芝加哥市餐館雲集的富頓區，日前晚間就發生了類似案例，一名38歲的女駕駛開著SUV行經該區時，遭一輛紅色轎車從後面追撞，女駕駛按照規定將車子開到路旁一處超市的停車場停下，準備與肇事車主交換保險信息。

沒料到她才剛下車，該紅車內就衝出四名男子並隨即將她壓制在地上，接著搶走她的錢包，同時開走她的車子。

面對歹徒不斷翻新的劫車手法，安德魯分享了幾項防範重點：

●集中注意力：車禍發生時，應小心從後視鏡觀察對方車內有多少人，通常車裡只有一個人時，大多應該是單純的車禍，但假使你看到車內至少有兩人時，就必須提高警覺，並立即採取因應對策，這時最好的方式就是拿出手機 ，立即錄音留下對肇事車的描述，並拍下照片，同時趕快打電話通知朋友。

●不要留在車內：接下來，他建議車主從車內走出來，不要坐在車裡等別人靠近。

●盡量記錄事件過程： 手機在這類案件中功能重要，首先如果可能應盡量將車子顏色等信息，以及嫌犯特徵或有影片，都用手機留下紀錄，再來假使手機裝有「找到電話」(find my phone)的小程式者，可以把手機留在車上座位下，以利警方循線追蹤。

安德魯斯說，上述應變方法僅是基本準備，無法完全適用於每一個案件，他表示，在劫車頻傳、治安不好的大環境下，「最佳的防範方法是隨時保持警戒」，他說，不要以為遭搶或遭劫不會發生在自己身上，假使沒有隨時做好準備，瞬間發生時就會措手不及，造成更大損失與傷亡的機率也會增加。