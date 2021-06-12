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伊州流失8萬人 稅務廳可徵稅金額銳減60億

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

一項分析指出，伊利諾州2019年流失約8萬2000位居民，導致該州稅務廳可徵稅的居民調整後總收入(adjusted gross income，AGI)金額短少了60億元，而其損失的AGI與總收入相比，伊州以減少了1.41%的比率，高居全美第一。

數據分析公司Wirepoints根據稅務局的資料研究指出，以人口流失總數來說，伊州2019年人口流失了8萬1770人，僅次於加州的16萬5355人，及紐約的15萬2703人；如果以總人口對比所減少的人口比率來看，伊州以0.64%同樣居全美第三，阿拉斯加以1.02%居冠，紐約州則以0.78%居亞軍。

在調整後總收入方面，伊州2019年減少了高達60億元總收入，僅次於紐約的90億元與加州的88億元；但如果以損失的AGI與總收入相比，伊州則以1.41%雄冠全美。

至於因為人口增加而調整後總收入也水漲船高的州，前三名依序為佛羅里達州(增加12萬6789人，AGI增177億)、德州(人口增11萬4194人，AGI增40億)及亞利桑納州(人口增6萬5967人，AGI增38億)。

2019年搬離伊州的民眾之中，平均年收入達9萬2000元，比全伊州平均年收7萬1000元的水平，還高出2萬1000元，這也是從2000以來所出現的最大薪資差距。

該研究稱，如果從2000年開始計算伊州的流失人口，累計到2019年，該州損失的AGI高達4680億元。

伊州從2014年起人口逐年減少，到今年已經是伊州連續第七年人口減少，也是該州有史以來歷時最長的人口流失期，而人口減少也意味著納稅民人數縮水，然而該州的養老金缺口已經是全美國最高的一州，納稅人持續外流，直接增加了該州破產的風險。

財經網站Kiplinger以及Wallethub均指出，假使伊州政府仍想靠著增稅來彌補才務黑洞，恐怕只會加遽人口外流，而伊州稅賦已在全美名列前茅，照目前伊州政府仍無意徹底改革養老金系統的情況，預料該州移民潮很難消退。

伊州 紐約州 加州

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