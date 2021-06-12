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芝重劃選區委員會13人入選 廖敏欣唯一華裔

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
廖敏欣入選芝加哥選區劃分委員會委員。(重劃選區委員會官網)
廖敏欣入選芝加哥選區劃分委員會委員。(重劃選區委員會官網)

獨立組織「改變伊州」(Change Illinois)旗下的芝加哥「重劃選區委員會」(citizen redistrct commission)13名委員名單出爐，投入公共事務多年的廖敏欣(Debbie Liu)從400多名應徵者中，獲選為唯一華裔委員，廖敏欣說，她的目標是促成11區與25區的華人聚居地，重整到同選區，藉此擴大華人政治力量，她呼籲華社務必踴躍出席首場於華埠舉辦的公聽會。

廖敏欣畢業於香檳伊利諾大學公共衛生系，她之前曾在華埠更好團結聯盟任職，目前則在大都會規劃委員會(Metropolitan Planning Council)工作，來自移民家庭的她，非常了解選區劃分與政治制訂的密切關連，特別對少數族裔社區發展而言至為關鍵。

廖敏欣接受本報採訪時說，選區重劃對於社區發展意義重大，選區邊界應該按照地形、地理、凝聚力、連續性、完整性、領土緊凑性和選區的利益共同體作為考量依據，劃分的方式和位置都會影響社區選舉的影響力。

不過很多人對此並不了解，「以爭取華埠高中為例，如果可以將華人多的社區整合為一個選區，就可以選出符合選民心目中理想的民代，反之，選票分散到不同選區，發聲力道自然減弱」，而且其他包括垃圾處理、公園管理局及學校開放等攸關民眾生活的大小事，都與選區重劃息息相關。

過去10年，華埠25區與11區屢屢傳出民代貪腐案例，廖敏欣說，這意味著選民選出的官員不適任，要推進社區發展，只有集中選民力量「選賢與能」，才能更好達成目標，

不過，重劃委員會儘管能即時於今年年底提出新的選區地圖，但是否能夠獲得芝加哥50個區長一致支持，恐怕仍存很大變數，畢竟這將是「政治力劃分」的新局面。

此外，委員會也還在等待2020年人口普查的詳細數據，「如果華人聚居地區的人口總數，未如預期成長，也可能影響選區重劃」。

總而言之，廖敏欣表示，參與才能改變，接下來委員會將陸續推出多場社區公聽會，其中實體舉辦的第一場公聽會，定在26日下午2時30分於華埠培德中心登場，她說，華人踴躍出席對於是否改變選區至關重要。

重劃選區委員會成員信息，可查詢： www.chicagoswards.org/the-commission。

華埠 華人 芝加哥

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