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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

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伊州全面解禁 未接種染疫風險更高

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲╱攝影)
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州即日起全面重新開放，然而公共衛生與醫療專家提醒，千萬不要誤以為疫情已經銷聲匿跡，依照數據顯示，伊州完全接種的500多萬人中，仍有413人感染病毒且症狀嚴重到必須住院，其中多達106人不幸死亡，尤其還沒有施打疫苗者，更要留意自己的感染風險會比以往更高。

根據聯邦的資料分析，還沒有接種疫苗或沒有完全施打完兩劑疫苗的民眾，近幾個月在伊州的住院率與死亡率，明顯比去年夏天還高。

以住院率來說，過去四周未接種或未完全接種者到醫院救治的新冠患者數量，比去年夏季同期高出了五成，去年夏天雖然疫苗還未開始施打，但病例數因居家避疫而受到一定控制。

醫師指出，雖然目前伊州整體的確診率與死亡率都呈現下降，但病毒對沒有接種者的威脅仍然存在。

西北大學預防醫學助理教授傑拉爾丁(Jaline Gerardin)說，通常還沒有接種疫苗者，都比較年輕健康，然而最近住院與死亡率比去年夏天高的話，「是一個令人不安的跡象」。

伊州醫療從業人員行動合作小組(Illinois Medical Professional Action Collaborative Team)的負責人杰恩(Shikha Jain)說，感染與死亡數字低，不代表你不接種疫苗也不會感染病毒，她提醒，由於該州已經全面重開，政府的防疫措施與一般民眾的防疫行為均會鬆綁，這時還沒有接種疫苗者的感染風險，反而因此可能增加。

她說，這個月她就有六名未打疫苗而染疫的患者，上個月這類患者才只有三個。

疫苗 伊州 防疫

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