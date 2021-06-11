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芝麥金利公園倉庫改建公寓過關 民憂瀝青廠污染

記者張筠／綜合報導
市議會計畫改建麥金利公園區的兩棟倉庫，以增加可負擔住房和辦公空間。（芝加哥計畫與發展局提供）
市議會計畫改建麥金利公園區的兩棟倉庫，以增加可負擔住房和辦公空間。（芝加哥計畫與發展局提供）

芝加哥市議會日前通過「麥金利公園區開發」方案，該計畫將把位於區內的兩棟倉庫，改建為包括可負擔住房(affordable housing)的130套公寓單位及商業辦公區，不過，反對者稱，這兩棟倉庫距瀝青工廠MAT Asphalt不遠，如果不先關停工廠，恐將影響民眾健康。

麥金利公園(McKinley Park)區近幾年發展快，吸引不少華人在內的民眾遷入，市府為擴展住房資源，提案改建West Pershing夾21街上的兩棟倉庫。

但此方案一出就遭社區反對，因兩棟倉庫距瀝青工廠MAT Asphalt約600呎，民眾擔心工廠會污染水和空氣，影響民眾健康，降低生活質量。

麥金利公園區開發案規畫圖，紅色區域為瀝青工廠所在位置。（芝加哥計畫與發展局提供）
麥金利公園區開發案規畫圖，紅色區域為瀝青工廠所在位置。（芝加哥計畫與發展局提供）

芝加哥市區長海登(Maria Hadden)等人提議延後對該開發案的表決時間，讓市議會和相關機構有更多時間調查工廠的位置是否會造成隱患，是否會影響未來民眾的健康；但延後投票的提議未被採納，市議會日前已經以36：13的票數，通過該開發計畫。

支持開發案的麥金利公園區的12區區長卡迪納斯(George Cardenas)表示，過去兩年麥金利公園區為擴增住房資源做很多努力，這項開發案將有助解決房源不足問題。

面對社區的反對和質疑，開發商提出的解決方案包括，在新公寓安裝兩層的空氣過濾系統以及隔熱鋁窗，並在工廠和公寓間設20呎的護堤。

根據開發計畫，兩棟倉庫將改建成Parkview Lofts和Parkview Commerce，前者包括120套可負擔住房，麥金利公園區30%到80%中等收入的家庭都可申請，租金範圍跨度大，戶型選擇多樣，一套740平方呎的公寓租金為511元，一套1600平方呎的三居室租金為1635元；Parkview Commerce提供39套公寓和辦公室，另有停車場、共享社交空間。

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