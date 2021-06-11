芙烈達畫展芝加哥登場 估至少10萬人朝聖

芙烈達·卡蘿展覽，即起在Cleve Carney Museum of Art推出。(特派員黃惠玲／攝影)

著名墨西哥 女畫家、文化偶像與女權先鋒芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)回顧展「永恆」(Timeless)，即日起到9月6日在芝加哥西郊杜佩琪學院(College of DuPage)的卡尼藝術館(Cleve Carney Museum of Art)登場，這次展出畫作多達26幅，約占其作品10%，該藝術館為配合展覽，投下近300萬改裝展廳，預計吸引至少10萬訪客朝聖。

芙烈達·卡蘿展覽，即起在Cleve Carney Museum of Art推出。(特派員黃惠玲／攝影)

原訂於去年8月開展的這場活動，受疫情影響延到今年6月初才推出，藝術館表示，隨著11日伊利諾州全面恢復開放，參觀展覽者不再需要戴口罩，將因此會有更多人造訪，加上芙烈達展覽在世界各地推出都會成為當地頭條新聞，杜佩琪郡觀光 局預估在三個月展期中，可為該郡帶來800萬經濟收益。

芙烈達著名作品「破碎的圓柱」也包括在這次展覽中。(特派員黃惠玲／攝影)

藝術管主任馬提內茲(Diana Martinez)說，芙烈達的畫展能夠在相對規模小的郊區藝術館展出，是「千載難逢」的機會，她說，這次的展出，歸功於杜佩琪郡商人皮特森(Alan Peterson)與芙烈達好友歐爾美度(Museo Dolores Olmedo)家族的友誼，才使該藝術館有機會主辦批多達26幅畫作的展覽，其中包括「破碎的圓柱」、「巴士」等多幅經典畫作。

芙烈達著名作品「巴士」也包括在這次展覽中。(特派員黃惠玲／攝影)

1954年過世的芙烈達，天生因小兒麻痺長短腳的她，短短47歲人生因為流產、重大車禍 等意外而經歷了2、30次手術，經常在疼痛中掙扎的她，作品經常充滿了隱喻、具象的表徵、讓觀者震驚於一個女人所承受的各種痛苦，她絢爛悲壯、疼痛恣意的一生，讓她成為墨西哥鈔票上的國寶級人物，法國羅浮宮並開先例收藏其畫作。

有關展覽時間、票價與其他信息，可直接查詢藝術館網站，網址：www.theccma.org/frida-kahlo。