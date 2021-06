終於等到這一天 伊州11日起全面開放

包括芝加哥在內的伊利諾州,今天開始擺脫疫情限制,恢復全面開放,包括餐館用餐、家人聚會或大型音樂會均不再受限。(特派員黃惠玲/攝影)

「終於等到這一天了」住在郊區的陳小明說,他計畫這個周末帶著年邁父母與兩個學齡孩子,一起到公園野餐,「儘管我們夫婦跟爺爺奶奶都打了疫苗 ,但兩個孩子都還未達到接種年齡,還是小心為妙」,不過,他與一些幾乎停止所有戶外活動的家庭一樣,對於伊利諾州11日全面開放,「大大鬆了一口氣」。

除了許多家庭、民眾紛紛計畫周末慶祝可以幾乎恢復新冠疫情前生活同時,芝加哥 市市長萊特福特也宣布,11日當天芝加哥富地博物館 (Filed Museum)、科學工藝博物館(Museum of Science and Industry)、水族館(Shedd Aquarium)、杜沙柏爾博物館(DuSable Museum)以及波多黎各藝術與文化博物館(National Museum of Puero Rican Arts & Culture),都將延長開放時間到晚間9時或10時。

州長普立茲克表示,伊州感染病毒確診率10日寫下新低1.3%,而該州68%的18歲及以上民眾,已經至少施打一劑疫苗,他說,大家放心恢復疫情前生活的日子終於到來。

因為就讀小學三年級的兒子在家上網課,雖然打完疫苗但仍舊未恢復上班的媽媽李玲說,兒子就讀的芝加哥小學再兩周就放暑假了,「我的陪讀也告一段落」,原來在餐館當服務生的她說,今天開始芝加哥全面開放了,餐館生意越來越好,「老闆已經多次來電希望我快點回去上班,因為人手嚴重不足」,之前為了孩子無法答應的李玲,月底決定回到餐館工作。

孩子剛滿12歲的Jennifer,上周才把兒子帶去打了疫苗,雖然剛過12歲生日不到一個月,但「他的同學幾乎都打了」,Jennifer表示不擔心疫苗安全性,「假使不打反而不放心讓他出門跟同學聚會」。

原本計畫去年8月舉辦婚禮的張勇說,因為疫情取消了婚禮,現在終於等到全面重開,「獲知這項消息後,我跟女友趕緊定好了華埠餐館,準備8月宴客結婚」,他說,為了謹慎起見,他將會善意建議親友們先接種疫苗。