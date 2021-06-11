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1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

終於等到這一天 伊州11日起全面開放

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括芝加哥在內的伊利諾州，今天開始擺脫疫情限制，恢復全面開放，包括餐館用餐、家人聚會或大型音樂會均不再受限。(特派員黃惠玲／攝影)
包括芝加哥在內的伊利諾州，今天開始擺脫疫情限制，恢復全面開放，包括餐館用餐、家人聚會或大型音樂會均不再受限。(特派員黃惠玲／攝影)

「終於等到這一天了」住在郊區的陳小明說，他計畫這個周末帶著年邁父母與兩個學齡孩子，一起到公園野餐，「儘管我們夫婦跟爺爺奶奶都打了疫苗，但兩個孩子都還未達到接種年齡，還是小心為妙」，不過，他與一些幾乎停止所有戶外活動的家庭一樣，對於伊利諾州11日全面開放，「大大鬆了一口氣」。

除了許多家庭、民眾紛紛計畫周末慶祝可以幾乎恢復新冠疫情前生活同時，芝加哥市市長萊特福特也宣布，11日當天芝加哥富地博物館(Filed Museum)、科學工藝博物館(Museum of Science and Industry)、水族館(Shedd Aquarium)、杜沙柏爾博物館(DuSable Museum)以及波多黎各藝術與文化博物館(National Museum of Puero Rican Arts & Culture)，都將延長開放時間到晚間9時或10時。

州長普立茲克表示，伊州感染病毒確診率10日寫下新低1.3%，而該州68%的18歲及以上民眾，已經至少施打一劑疫苗，他說，大家放心恢復疫情前生活的日子終於到來。

因為就讀小學三年級的兒子在家上網課，雖然打完疫苗但仍舊未恢復上班的媽媽李玲說，兒子就讀的芝加哥小學再兩周就放暑假了，「我的陪讀也告一段落」，原來在餐館當服務生的她說，今天開始芝加哥全面開放了，餐館生意越來越好，「老闆已經多次來電希望我快點回去上班，因為人手嚴重不足」，之前為了孩子無法答應的李玲，月底決定回到餐館工作。

孩子剛滿12歲的Jennifer，上周才把兒子帶去打了疫苗，雖然剛過12歲生日不到一個月，但「他的同學幾乎都打了」，Jennifer表示不擔心疫苗安全性，「假使不打反而不放心讓他出門跟同學聚會」。

原本計畫去年8月舉辦婚禮的張勇說，因為疫情取消了婚禮，現在終於等到全面重開，「獲知這項消息後，我跟女友趕緊定好了華埠餐館，準備8月宴客結婚」，他說，為了謹慎起見，他將會善意建議親友們先接種疫苗。

疫苗 博物館 芝加哥

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