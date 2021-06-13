新款多用途玻璃膠貼芝加哥登場 美化環境 保護隱私 一貼多得

高檔次商業大樓用的玻璃幕牆貼紙。

近日，致力創新的美華公司推出了系列經濟實用、美觀新穎的玻璃膠貼（貼膜），適用於商住大樓、玻璃幕場、房屋住宅、辦公經營場所的玻璃門窗、內牆、天花板、櫥窗設計以及汽車 玻璃。產品天熱可防曬隔熱，節能降溫；還可調節光線；天冷可保暖；同時裝飾空白的玻璃，有效地美化環境；而且保護隱私 ，一貼多得。

據瞭解，該公司產品涵蓋了十多個系列，數百個品種，可以度身定制，印上廣告內容或標誌等商業資訊。專業設計、製作、安裝張貼，熱誠為客戶提供全方位的服務。客戶能夠自行張貼，操作簡單，必要時該公司免費技術指導。

主要產品有：太陽膜、反光膜、窗花貼、百葉窗、磨砂膜、水晶膜、瑩光膜、鏡面膜、靜電膜、凹凸紋牆紙、磨砂紋牆紙、不乾膠即時貼、戶內貼、戶外模幅、燈箱片、吸塑燈箱以及高透車貼、鐳射車貼、變色車貼等。品質保證，品種齊全、效果良好、服務周到、交貨快捷、性價比高，實為智者之選，慧眼獨具！美華公司離唐人街僅一分鐘車程，設置大型免費停車場，四通八達，講粵語、國語、英語皆宜。該公司表示在後疫情 時代與你攜手向前，創新價值！

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