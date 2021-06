AmeriStar Casino & Hotel提供全方位娛樂服務 國際市場發展總監David Shu：將與社區緊密合作

印第安那州 Ameristar Casino & Hotel at East Chicago國際營銷總監David Shu。

位於印第安那州 Ameristar Casino & Hotel at East Chicago(財星賭場娛樂公司),新上任國際營銷發展部華裔總監David Shu先生日前表示:將率領亞裔 團隊與芝加哥 亞裔社區緊密合作,繼續提供更好、更全面的娛樂服務予廣大亞裔朋友。David來自紐約 水牛城,從事賭場娛樂事業超過二十年。David 聲稱,Ameristar Casino 將在今年成為華埠夏令會(Summer fair)的唯一賭場贊助商,David及其團隊未來計劃將參與更多的社區活動。

David Shu從1999年開始涉足賭場餐飲業和亞裔市場發展部主管,他成功開設和管理 Turning Stone Casino & Resort 和 Horseshoe (Tunica) Casino & Hotel 兩家賭場的高端餐廳。David 于2005年被任命為 Turning Stone Casino and Resort 的亞裔市場發展總監。然后,在 2013 年,David 在紐約水牛城的 Seneca Niagara Casino & Hotel 和 DeILago Casino & Hotel工作,擔任亞裔市場發展高級主管。 David 也是 2017 年 DelLago Casino and Hotel 的開業團隊成員。2021年1月,東芝加哥的 Ameristar Casino & Hotel 任命 David Shu 為國際營銷總監(Director of international Marketing)。David 先生的到來,將為印第安納州和芝加哥地區的客人提供更好的服務。

David 強調,Ameristar 及其總公司 Penn National將團結一致,反對種族主義、仇恨和歧視,不會容忍任何形式的暴力行為,我們向所有維護社會秩序前線的和平使者致敬。我們非常自豪,Ameristar的服務多樣性和包容性以及我們創造的多元娛樂項目和舒適的環境而獲得大眾認可和歡迎。我們致力於并慶幸成為一個所有團隊成員都可以通過尊重、同情和平等機會的環境取得成功和成長的雇主,我們將盡最大努力讓每個人都受到尊重。

Ameristar Casino & Hotel酒店距離芝加哥中國城僅25分鐘車程,位於密歇根湖沿岸,環境一流,風景優美,是您周未娛樂的好去處!地址:777 Aldis Ave, East Chicago, Indiana 46312,有關該賭場的更多咨詢,歡迎致電(219)378-3000 或訪問網站:eastchicago.ameristar.com。