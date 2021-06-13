我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

AmeriStar Casino & Hotel提供全方位娛樂服務 國際市場發展總監David Shu：將與社區緊密合作

本報芝加哥訊
印第安那州 Ameristar Casino & Hotel at East Chicago國際營銷總監David Shu。
印第安那州 Ameristar Casino & Hotel at East Chicago國際營銷總監David Shu。

位於印第安那州 Ameristar Casino & Hotel at East Chicago(財星賭場娛樂公司)，新上任國際營銷發展部華裔總監David Shu先生日前表示：將率領亞裔團隊與芝加哥亞裔社區緊密合作，繼續提供更好、更全面的娛樂服務予廣大亞裔朋友。David來自紐約水牛城，從事賭場娛樂事業超過二十年。David 聲稱，Ameristar Casino 將在今年成為華埠夏令會（Summer fair）的唯一賭場贊助商，David及其團隊未來計劃將參與更多的社區活動。

David Shu從1999年開始涉足賭場餐飲業和亞裔市場發展部主管，他成功開設和管理 Turning Stone Casino & Resort 和 Horseshoe (Tunica) Casino & Hotel 兩家賭場的高端餐廳。David 于2005年被任命為 Turning Stone Casino and Resort 的亞裔市場發展總監。然后，在 2013 年，David 在紐約水牛城的 Seneca Niagara Casino & Hotel 和 DeILago Casino & Hotel工作，擔任亞裔市場發展高級主管。 David 也是 2017 年 DelLago Casino and Hotel 的開業團隊成員。2021年1月，東芝加哥的 Ameristar Casino & Hotel 任命 David Shu 為國際營銷總監（Director of international Marketing）。David 先生的到來，將為印第安納州和芝加哥地區的客人提供更好的服務。  

David 強調，Ameristar 及其總公司 Penn National將團結一致，反對種族主義、仇恨和歧視，不會容忍任何形式的暴力行為，我們向所有維護社會秩序前線的和平使者致敬。我們非常自豪，Ameristar的服務多樣性和包容性以及我們創造的多元娛樂項目和舒適的環境而獲得大眾認可和歡迎。我們致力於并慶幸成為一個所有團隊成員都可以通過尊重、同情和平等機會的環境取得成功和成長的雇主，我們將盡最大努力讓每個人都受到尊重。

Ameristar Casino & Hotel酒店距離芝加哥中國城僅25分鐘車程，位於密歇根湖沿岸，環境一流，風景優美，是您周未娛樂的好去處！地址：777 Aldis Ave, East Chicago, Indiana 46312，有關該賭場的更多咨詢，歡迎致電（219）378-3000 或訪問網站：eastchicago.ameristar.com。  

亞裔 芝加哥 紐約

上一則

新款多用途玻璃膠貼芝加哥登場 美化環境 保護隱私 一貼多得

下一則

「匿名者Q」流言荒唐抖音廣傳 整垮亞馬遜17年網店

延伸閱讀

臨沂社區結婚贈房 網羨：還缺對象嗎？

臨沂社區結婚贈房 網羨：還缺對象嗎？
芝加哥連續高溫 6/11將破90°F

芝加哥連續高溫 6/11將破90°F
布魯克林社區基金會提供60萬元獎金 支持社區非營利機構

布魯克林社區基金會提供60萬元獎金 支持社區非營利機構
芝加哥中文學校推出夏季周末課程 讓小朋友們擁有一個豐富多彩的暑假

芝加哥中文學校推出夏季周末課程 讓小朋友們擁有一個豐富多彩的暑假
Horseshoe Hammond馬蹄鐵賭場向中華會館捐贈善款！

Horseshoe Hammond馬蹄鐵賭場向中華會館捐贈善款！

Horseshoe Hammond 馬蹄鐵賭場 向中華會館捐贈善款！

Horseshoe Hammond 馬蹄鐵賭場 向中華會館捐贈善款！

熱門新聞

蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
車禍現場。(Jim Sichko神父推特)

瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

2021-06-07 10:02
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲