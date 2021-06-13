我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

聚焦臺灣、報導臺灣 2021海外華文媒體報導大獎徵件

本報芝加哥訊
去年僑委會童振源委員長與參加首屆海外華文媒體報導大獎入圍及得獎者線上合照。
去年僑委會童振源委員長與參加首屆海外華文媒體報導大獎入圍及得獎者線上合照。

僑務委員會為鼓勵海外華文媒體撰寫有關臺灣人在世界各地的努力與貢獻，今年僑委會將持續規劃舉辦「2021海外華文媒體報導大獎」以「聚焦臺灣、報導臺灣」為核心理念，並以「看見疫情下的華媒影響力」為標語，凸顯在各國疫情仍吃緊的此刻，海外華文媒體仍恪守崗位，提供正面報導與多元資訊。

《2021 海外華文媒體報導大獎》將擴增徵件範疇,除原有之「平面/網路報導類」、「廣播報導類」兩類獎項,另外新增「電視/影音報導類」,期能展現海外華文媒體報導的專業及深度、廣播節目內容的多元及創新、影音報導平臺的豐富性與聚焦力,達到推動華語文化傳承的目的,進而深化臺灣與僑界間的鏈結。

 此外，還有一項特別獎:「僑務電子報新聞報導特別獎」。僑務電子報全球新聞志工報導海外當地僑社活動、僑民動態,讓全球僑胞瞭解我國重要政策及各地僑社活動,同時也讓國內民眾認識海外僑務工作。

此活動訂於本年6月15日至8月15日辦理徵件，並暫訂於10月13日舉辦頒獎典禮!有興趣華文媒體，請逕自上網查詢詳情或上傳作品至本活動主題網站 (https://www.ocacmediaawards.tw)，網站將6月15日上線。

2020 年第一屆華文媒體大獎中,規劃了「平面/網路報導類」、「廣播類」兩類獎項,共收到來自 12 個國家地區、89 件作品報名。

疫情

上一則

華諮處協助政府提供孕婦嬰兒營養輔助服務

下一則

新款多用途玻璃膠貼芝加哥登場 美化環境 保護隱私 一貼多得

延伸閱讀

關心台灣疫情 僑胞想幫忙 僑委會感謝

關心台灣疫情 僑胞想幫忙 僑委會感謝
世報拜會中華總會館 感謝金山僑社支持

世報拜會中華總會館 感謝金山僑社支持
僑社聲援台灣加入WHO 車隊大遊行

僑社聲援台灣加入WHO 車隊大遊行
僑委會青年志工培訓班開放報名

僑委會青年志工培訓班開放報名
僑委會深耕華語文教學 世界日報協助推廣

僑委會深耕華語文教學 世界日報協助推廣
僑委會深耕海外華語文教學 世界日報盡力協助

僑委會深耕海外華語文教學 世界日報盡力協助

熱門新聞

蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
車禍現場。(Jim Sichko神父推特)

瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

2021-06-07 10:02
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲