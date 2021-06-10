我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

疫情緩重回辦公室上班 留意寵物沮喪

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
王宗明的先生平時坐在電腦前工作時，貓咪「多多」就到一旁陪伴，讓主人暫時離開螢幕休息一下。(王宗明提供)
王宗明的先生平時坐在電腦前工作時，貓咪「多多」就到一旁陪伴，讓主人暫時離開螢幕休息一下。(王宗明提供)

疫情期間人際疏離，不少人因此領養寵物解悶，根據Statista網站，去年年底養新寵物的人數增加10%，美國寵物產品協會(American Pet Products Association，簡稱APPA)估計去年民眾為寵物消費也明顯增加達到990億元，包括醫療、食物、玩具、寄宿和美容等。

不過民眾隨著疫情減緩開始回到辦公室上班，寵物專家建議主人開始為寵物建立新作息，以免寵物因主人不在身旁而沮喪。

居住在明州的王宗明分享經驗表示，年初在Camp Companion動物領養網站看到一隻白色的暹羅貓(Siamese)照片時一見鍾情，本想領養給女兒在疫情期間抒解壓力，意外成為她和先生疫情期間的好夥伴。

王宗明說女兒因念醫學院壓力頗大，她的室友們發現養貓有助解壓，但領養這隻名叫「多多」的貓咪後，女兒時常一大清早就被貓吵醒而睡眠不足，後來把貓送給王宗明和先生照顧。

王宗明的先生是電腦工程師，疫情期間均在家上班，她原本擔心先生會因工作壓力大不喜歡寵物在旁干擾，沒想到「多多」意外激發先生溫柔的一面。

王宗明發現，另一半會抱著「多多」說話，還常常餵牠吃貓食，時間一久，貓咪成為家人，一入夜就會喵喵叫要主人一起去睡覺。

王宗明說，「多多」時常早上4時就會伸出貓掌摸她的頭，她如果不起床，「多多」就伸出貓爪拉她頭髮，但「多多」似乎知道先生要工作，因此從來不吵醒另一半。

隨著各州逐漸完全開放，越來越多人必須返回辦公室上班，如果擔心寵物在家孤單，專家建議可買寵物玩具給牠們打發時間。如果是養狗則可雇人遛狗，或送去貓狗寄放中心，讓寵物適應跟其他人或動物在一起。

另外，Anti-Cruelty Society的主管庫魯平斯基(Lydia Krupinski)說，規律的生活使動物健康快樂，家有寵物者可考慮採取實體和上網混合(hybrid)方式上班，並建議在家上班時仍照實體上班的時間表，這樣寵物就不會因主人的作息時間改變而感到混亂。

疫情 在家上班 美國

上一則

新州貪腐案反轉 前眾議員被判無罪

下一則

新州單日14死 10個市鎮疫苗接種率低於50%

延伸閱讀

加州「路怒」槍殺六歲童 逃亡2嫌落網 一為台移民女

加州「路怒」槍殺六歲童 逃亡2嫌落網 一為台移民女
明州華人「五月講堂」 呼籲為爭取自身權益發聲

明州華人「五月講堂」 呼籲為爭取自身權益發聲
亞歷山卓市議員改選 民主黨13人搶6席

亞歷山卓市議員改選 民主黨13人搶6席

2死8傷 明州明尼拿波利斯市中心夜店發生槍案

2死8傷 明州明尼拿波利斯市中心夜店發生槍案
違反非裔權利 明州跪頸案4警被起訴

違反非裔權利 明州跪頸案4警被起訴
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
男子提款卻遭歹徒威脅。（休士頓警局）

提款機突然吃卡 卻保住德州男子戶頭免遭清零

2021-06-03 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多