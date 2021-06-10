疫情緩重回辦公室上班 留意寵物沮喪

王宗明的先生平時坐在電腦前工作時，貓咪「多多」就到一旁陪伴，讓主人暫時離開螢幕休息一下。(王宗明提供)

疫情 期間人際疏離，不少人因此領養寵物解悶，根據Statista網站，去年年底養新寵物的人數增加10%，美國 寵物產品協會(American Pet Products Association，簡稱APPA)估計去年民眾為寵物消費也明顯增加達到990億元，包括醫療、食物、玩具、寄宿和美容等。

不過民眾隨著疫情減緩開始回到辦公室上班，寵物專家建議主人開始為寵物建立新作息，以免寵物因主人不在身旁而沮喪。

居住在明州的王宗明分享經驗表示，年初在Camp Companion動物領養網站看到一隻白色的暹羅貓(Siamese)照片時一見鍾情，本想領養給女兒在疫情期間抒解壓力，意外成為她和先生疫情期間的好夥伴。

王宗明說女兒因念醫學院壓力頗大，她的室友們發現養貓有助解壓，但領養這隻名叫「多多」的貓咪後，女兒時常一大清早就被貓吵醒而睡眠不足，後來把貓送給王宗明和先生照顧。

王宗明的先生是電腦工程師，疫情期間均在家上班 ，她原本擔心先生會因工作壓力大不喜歡寵物在旁干擾，沒想到「多多」意外激發先生溫柔的一面。

王宗明發現，另一半會抱著「多多」說話，還常常餵牠吃貓食，時間一久，貓咪成為家人，一入夜就會喵喵叫要主人一起去睡覺。

王宗明說，「多多」時常早上4時就會伸出貓掌摸她的頭，她如果不起床，「多多」就伸出貓爪拉她頭髮，但「多多」似乎知道先生要工作，因此從來不吵醒另一半。

隨著各州逐漸完全開放，越來越多人必須返回辦公室上班，如果擔心寵物在家孤單，專家建議可買寵物玩具給牠們打發時間。如果是養狗則可雇人遛狗，或送去貓狗寄放中心，讓寵物適應跟其他人或動物在一起。

另外，Anti-Cruelty Society的主管庫魯平斯基(Lydia Krupinski)說，規律的生活使動物健康快樂，家有寵物者可考慮採取實體和上網混合(hybrid)方式上班，並建議在家上班時仍照實體上班的時間表，這樣寵物就不會因主人的作息時間改變而感到混亂。