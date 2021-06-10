調查：庫克郡逾4成房稅 遭挪用支付政府債務

庫克郡財長帕帕斯發布了有史以來第一份該郡20年房產稅變化報告。(高潔╱攝影)

一項新的調查報告顯示，政府負債越高，一般屋主與商戶業主的房地產稅被迫不斷增加，華埠 廣場一名物業東主說，他透過庫克 郡財長帕帕斯(Maria Pappas)新推出的負擔政府債務比率查詢發現，「過去20年，我的房稅竟然承擔了高達28萬的政府債務」，令人不滿的是，這些納稅人繳交的稅金中，很大部分遭政府挪用去支付員工養老金。

這名華裔物業東主說，2000年時他持有的兩層樓單位房稅只有2萬出頭，2019年已經漲到將近3萬5000元，漲幅超過六成，而華埠一代的住家房稅，也同樣水漲船高，屋主所繳的房稅幾乎平均至少有四成被拿去協助解決政府債務。

許多官員、民代都刻意逃避「政府債務轉嫁民間」問題，對房稅系統運作熟悉的帕帕斯坦言，「我覺得市府、郡府必須敲響警鐘，大家也應對此財務問題，給予更高關注」。

一般而言，房產稅主要是作為社區路燈、供水、圖書館、公共安全、學校等服務項目的經費，然而數據顯示，庫克郡收進房產稅後，竟然把很大一部份的稅金，去償還之前為了支付政府帳單 與員工薪資而購買的政府債券、貸款以及養老金。

帕帕斯說，政府債務越高，房產稅就會隨著提高，為了讓屋主了解政府將債務轉嫁給物業持有者的行徑，即日起她的辦公室推出了小程式，每名庫克郡的屋主都可以透過該工具，算出自己繳交的房稅金額，有多少挪去解決政府債務，她語重心長的說，「要改善現狀，一定要去作選民登記，行使投票權利，慎選官員」。

事實上，不僅庫克郡的房產業主需負擔政府債務，財務欠佳的芝加哥市也背負了龐大的債務與缺乏資金的養老金。

公民聯盟(The Civic Federation)主席馬賽爾(Laurence Msall)也對帕帕斯的說法表示認同，他說，政府進行改革刻不容緩。

對於該份報告，庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)說，過去10年，她一直努力想解決更好的財務管理來解決政府債務問題，包括上一任郡長遺留下來的數十億債務，她理解一般物業東主的負擔，也將繼續採取更公平的方式分配稅收，並提供免稅給有需要的民眾，然而要解決這個長期累積的弊病，並非一朝一夕就能完成，她承諾，庫克郡政府一定會承擔責任。