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芝加哥市中心監理站恢復營運 首日大排長龍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

位於芝加哥市區州府湯姆森大樓(Thompson Center)地下室的駕照監理站，即日起重新對外開放，從去年3月中旬關閉至今的這處州務卿辦公室服務站，開放首日即有大批民眾排長龍申請辦理各項證件。

州務卿懷特表示，經與州長密切討論與合作，市中心的監理服務站終於重新開放，便利市區民眾辦理必須的駕照、身分證更新。重開後的該處服務站，每周一到周五將從早上8時開放到下午5時。

6日為位於市中心的監理站第一天恢復開放，許多等待多時準備換照或申請證件的民眾，紛紛湧入排隊，隊伍從大樓地下室一直延伸到大樓外。

州務卿辦公室也提醒，受到疫情影響，全美「真實身分證」(REAL ID)駕照或身分證件的截止日期，已經從原先的2021年10月1日延至2023年5月3日，意味著在此之前，18歲以上的美國境內航班旅客，仍可憑舊版身分證登機。

根據新規，2023年5月3日起，18歲以上的美國境內航班旅客，安檢時須出示REAL ID的駕照、身分證或由運輸安全管理局(TSA)認可的身分證明。有鑑於此，想要換成真實身分證不用操之過急，在伊州監理站陸續恢復開放後，仍將有充裕時間更換。

駕照 美國 疫情

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