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伊州11日起全面開放 搭公共運輸工具仍須戴口罩

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥11日將全面重開，市區目前已經重現消費人潮。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥11日將全面重開，市區目前已經重現消費人潮。(特派員黃惠玲/攝影)

包括芝加哥在內的伊利諾州，將從周五(11日)起進入全面開放的防疫最後的第五階段，州長普立茲克表示，儘管大部分的防疫措施都將取消，但仍有部分規定將繼續執行，例如該州仍建議未施打疫苗者繼續戴口罩，此外，無論是否接種疫苗，只要搭乘公車、捷運、火車或飛機等公共運輸工具時，仍須戴上口罩。

進入第五階段後，伊州新的的指南如下：

●除非聯邦、州、地方或部落等有特別規定，或地方商業與工作場所有額外要求，完全接種者可以不需要戴口罩。

●第五階段將解除所有經濟活動的客容量限制，也等於傳統展覽、嘉年華會、大型活動都可在無人數上限下恢復舉辦，各種表演場所、音樂廳等場所、機構，也不再需要強制維持社交距離，也不需要在對員工、訪客進行日常健康檢查。

其他仍將繼續執行的措施，則包括：

●伊州將繼續建議未接受疫苗接種者戴口罩，還有乘坐大眾交通工具，以及在機場、長照機構、老人院以及醫療組織時，也必須戴口罩。

●商業場所應盡可能保持社交距離，尤其在室內時，企業場所也可以繼續採取其認定的適當的額外公共衛生措施，包括要求顧客戴口罩。

伊州衛生廳廳長伊吉克說，疫情讓大家重獲自由，也讓伊州可以進入最後防疫階段，她說，目前該州已經有超過一半的民眾完全接種了疫苗，她再度鼓勵大家踴躍接種，才能把這場流行病拋諸腦後。

衛生官員同時也警告，假使發生以下情形時，伊州也有可能縮緊防疫措施：

●如果10天的監測期內，因感染新冠病毒而住院的人數增至每天150人以上時。

●如果醫院的新冠患者人數超過750人，且連續住院超過10天。

●如果死亡率增加，且每天超過0.1時。

●如果全州加護病房在10天監測期間低於20%時。

口罩 伊州 疫苗

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