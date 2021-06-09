「先到先得」 中國護照旅行證App上線 不用再預約搶號

中國領事app的護照旅行證申請，即日起開通服務。(官網截圖)

中國 領事線上App即日起開通「護照旅行證」辦理服務，中國駐芝加哥總領事館證件組組長龔颯表示，這項「先到先得」的新服務推出後，解決大家之前網路預約需搶號問題，更新護照或旅行證者，現在只需透過App提供「中國手機號」或「中美郵箱」實名認證，就可以填寫表格、上傳文件，並以「微信 支付」繳費，大幅縮短以往需往返補件時間。

駐芝中領館 7日晚間由副總領事邊志春主持了有關這項最新服務的雲端說明會，這也是「中國領事」手機App軟體從5月31日起，讓在美國的中國公民辦理養老金資格認證、領事認證查驗與一鍵呼叫領保等服務後的另一項創舉。

總領事趙建表示，疫情對領館證件辦理帶來很大挑戰，領館也持續推出各種應變辦理方式，例如郵遞、緊急辦證等，而「中國領事App」是中國政府秉持「外交為民」的最新且重要的服務項目。

他說，日後申請人無須再向領館申請紙本表格，只要登入App就可以辦理養老金，進行身分認證提交，然後這些資料會自動推送到國內機構進行審核，大概10個工作日就可以完成。

而且申請人還可在線查詢進度，其他包括護照、旅行證更新，還有尋求領事保護等，都可在App上進行。

龔颯表示，啟動中國領事App辦理護照旅行證，等於是達到僑民「零跑腿」的便利目標。

她表示，以往領館單日辦理的證件數約300到500件，因應疫情推出網路預約方式辦理後，每天推出的預約名額幾乎都是一早就搶光，新的App出爐，大家不再需要線上搶號，僅需直接登錄App即可辦理。

此外，辦理證照的照片環節，向來是僑民困擾之一，使用新的App後，只要通過該軟體上傳照片即可，如果照片不符規定，也可在線反覆提交，直到照片合格。

她也提到，新的App接受微信支付，目前辦理護照旅行證的費用，降到每份18元，再加上郵寄費5元，總計只要23元，這筆費用均可直接線上支付。

龔颯也列出多個新App的申請注意事項，包括：

●中國護照旅行證的線上申請是採取「先來先得」的方式，如果有特別需求時，應該盡快通過App申請，如果為緊急需求，則要透過郵件([email protected])額外提出。

●駐芝中領館優先服務領區九個州內的中國公民，其他州建議到轄區領館申請。

●領館沒有委託任何一家機構代理App服務，或給予這些機構優先權，所有人都需透過實名認證申請，費用也固定，護照旅行證一份23元，應謹防不良份子趁機詐騙，或收取額外費用。

●領館不會通過電話、郵件等方式，向申請人要求提供銀行等個人信息。

龔颯說，即日起只要上駐芝中領館官網首頁，於服務之窗欄目掃二維碼即可下載App，詳細信息可查詢網址：https://reurl.cc/GmoQoW。