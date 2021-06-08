芝加哥周末58人中槍5死 華埠治安事件也增

芝加哥 警局統計，剛結束的周末共有58人中槍，其中五人不幸死亡，數據顯示，超過一半的中槍者，集中在奧斯汀(Austin)、英格伍德(Englewood)、哈里森(Harrison)、奧格登(Ogden)、卡盧美特(Caulumet)以及葛瑞杉(Gresham)等六個社區受到攻擊；華埠 過去一周發生七宗搶劫、偷竊與騷擾等治安事件，案件數明顯比5月份增加。

警局指出，周末槍擊 案中，有30多件發生在向來暴力頻傳的六個社區，而青少年中槍的比率也明顯提高，包括11歲女孩於6日晚間在西普爾曼區(West Pullman)被一輛經過的車輛開槍擊中背部，同日稍早還有一名15歲少年在Riverdale區遭開槍擊中腿部。

周末槍擊案波及最多傷者的案件，為6日白天槍手開車經過南邊Burnside區的一場畢業派對時開槍掃射，造成至少八人中槍受傷。

為了控制槍擊案，芝警才在前一周的國殤節週末，取消所有警員的休假，在警方努力下，國殤節連假有34人中槍受傷，還有三人死亡，警方表示，此傷亡數字比起往年同期的槍擊死傷高峰，算是「相對的低」。

芝加哥警察局局長布朗(David Brown)說，儘管近幾周的槍擊案件數目有增有減，但整體來看，槍擊與謀殺有明顯減少趨勢。

華埠一帶的治安事件，進入6月後明顯增加，尤其5月10日到16日間，只有一宗騷擾與一宗偷竊案，但到5月31日到6月6日時，治安事件增加到七件，包括三起搶劫、一起騷擾、一起偷竊、一起入室竊盜以及一宗偷車。

此外，警察紀錄顯示，過去一個月間，有兩名男子涉嫌在芝加哥各地假冒公務人員而闖入民宅竊取財物，兩人至少涉及六宗案件，其中兩宗發生在華埠地區。

警方指出，這兩名嫌犯主要尋找耆老屋主為作案目標，其中一人通常自稱是芝加哥市府水務部門員工，或者市府負責修剪路樹的工人，另一名嫌犯則會趁著同夥在與屋主談話同時，闖入屋內竊取財物。

警方稱，這兩名男子年約40多歲，身穿螢光綠的背心，開一輛深藍色道奇貨車，警方已對嫌犯發出通緝，兩人作案時間與地點如下：

─5月3日下午6時30分，於West Armitage大道2200號左右下手。

─5 月 21 日晚間7時45分，在North Springfield街6500號作案。

─5月21日晚間8時，於西32街1600號得手。

─5月21日晚間8時40分，在華埠南唐閣街(S. Tan Ct.)2100號作案。

─5月24 日下午6時30分，於North Maria街4600號附近入室偷竊。

─5月27日下五5時，在North Osceola街3000號下手。