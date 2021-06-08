疫情期芝路邊計時停車收入近億 獲利逾千萬

芝加哥路邊停車收費的權力，2008年由市府以不到12億的價格賣給私人公司。(特派員黃惠玲/攝影)

過去一年各行各業受到新冠疫情 影響，或多或少營業收入都被波及，然而一項最新數據顯示，全芝加哥 市3萬6000多個路邊計時收費停車位，儘管經過好幾個月的「居家避疫」大街小巷幾乎都無人無車的挑戰，但去年一整年停車收入仍然高達9160萬元，僅比前年減少了三成左右，純利則有1300萬元。

由於新年度芝加哥市又在密西根湖畔的蒙洛斯港口(Montrose Harbor)與一些繁忙路段，增設了數以百計的新收費停車位，預料今年這項營業金額，不但將超越疫情阻礙，更可能創新新高紀錄。

芝城 路邊停車位由芝加哥停車計費表公司(Chicago Parking Meters LLC)於13年前標下經營權，並與市府簽訂長達75年的合約，而過去13年來，該公司已經全數回收了11.6億的投資額，並且還多賺了五億。

除了路邊停車收費收入可觀外，市府名下的四處停車場收入去年也有1620萬，比前年的3480萬大幅減少了五成以上，降幅也明顯高出路邊停車位；芝加哥高速路收費的「天道」 (Skyway)路段，去年收進8480萬元，僅比2019年少了7.8%。

雖然上述三個項目的營業額與利潤都相當可觀，但卻沒有一分一毫協助減緩芝加哥是納稅人的負擔，尤其是今年芝加哥人的房地產稅累計將提高9400萬元，均無法得到任何停車收入的資金揖注。

此結果肇因於前市長戴利，2008年起為了避免提高房產稅造成民怨，索性將這些停車與高速路的收費權力全部對外招標出售，其中路邊停車位的每小時停車費更因此一路飆漲，到2013年時，市區每小時三元的價格已經漲到6.5元，現在更調高到七元。