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美鐵伊州線路 數周後將恢復正常運作

記者羅曉媛／綜合報導

疫情縮減了一年多的鐵路服務之後，美國鐵路(Amtrak)在伊利諾州至密爾瓦基(Milwaukee)等其他城市的鐵路服務，將在未來數周恢復正常運作，但乘客需遵守聯邦疾病防治中心(CDC)指導，必須戴口罩。

往返芝加哥與密爾瓦基之間的海瓦瑟(Hiawatha)線從24日起回歸常規運作，是第一批恢復的線路；往返芝加哥及伊州南部或中部的線路將在7月19日全數恢復，其中包括每天兩次往返的芝加哥至聖路易斯的線路，每天一次往返的芝加哥至卡本戴爾(Carbondale)的線路，以及每天一次往返的芝加哥至馬康(Macomb)和昆市(Quincy)的線路。

貫穿芝加哥的遠程線路早先縮減到每周三天發車，此次也將恢復正常運營；芝加哥到舊金山、西雅圖/波特蘭和洛杉磯的線路將從24日起恢復每日班次，5月31日起將恢復芝加哥到華府、紐約/波士頓、新奧爾良及洛杉磯的線路。

美國鐵路在中西部的線路將在7月19日之後全數恢復，除了兩條線：聖路易斯至堪薩斯，以及底特律至芝加哥。

美國鐵路發言人馬格里亞里(Marc Magliari)說，美國鐵路目前在全美的乘客量約為疫情前的30%至35%。

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