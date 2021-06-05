停車位吃緊 華埠管理計畫出爐 建議減少免費車位

芝加哥華埠停車問題為社區發展關鍵，新出爐的報告詳述解決停車的可能方法。(本報檔案照片)

隨著芝加哥 將從11日起將全面開放，華埠 停車位也重現吃緊跡象，一項新出爐的「華埠停車管理計畫」(Chinatown Parking Management Plan)指出，強化停車便利、改善行人步行安全、增加交通方式選項，並在舉辦特別活動時事先做好交通規劃，多管齊下才能避免停車成為華埠發展阻礙。

這項調查研究源自於華埠更好團結聯盟在2015年與芝加哥大都會 規劃機構(Chicago Metropolitan Agency for Planning, CMAP)共同合作的「華埠遠見計畫」(Chinatown Community Vision Plan)，該計畫當時提到華埠停車問題日益惡化，如不改善將成發展障礙，聯盟因此與CMAP的「當地技術支援計畫」(LTA)攜手，針對華埠停車深入調查，並提出解決方案。

該研究的區域，北到18街、南到55號州際公路、東到克拉克街，西到芝加哥河，這個範圍也是芝華埠的商業中心。

CMAP資深規劃師貝利(Lindsay Bayley)說，華埠是芝城最重要的地標之一，停車需求大，過去幾年，工作人員深入社區進行街頭訪問、住戶與商家調查，並推出過多場小型研討會徵求公眾意見，促使未來停車可能解決方案更貼近需求。

貝利說，華埠仍在持續成長擴張，在停車位有限的情況下，強化行人徒步與自行車騎乘的安全性，不僅可以改善交通瓶頸，也能有效解決停車問題。

報告中提到，疫情期間，餐館的外賣需求大幅成長，導致華埠街道時常「擠滿外送車」，造成了街道停車位不敷使用，也因此鼓勵商家增加使用電動自行車作為配送外賣的交通工具。

報告指出，更多免費停車位只會鼓勵更多人開車到華埠，其中舍麥路(Cermak Rd.)以南的區域免費停車位最多，因此該區的佔用車位比率也最高。

統計顯示，華埠免費停車位的占用率高達九成，且平均單日占用時間長達五小時；而計時收費或需要付費的停車場車位，平均占用率只有七成，而單日平均使用時間約1到2小時。

要解決上述情形，研究建議靈活根據需求而調整停車價格，例如地點便捷的車位提高停車費用，這樣即可縮短占用時間，例如將24街的部分路段改為單向西行街道，並規劃為「斜角停車」以容納更多車輛停放，這條街上的免費停車阻礙了車位的周轉使用率，建議改為「居民停車許可證與計時收費」的方式控管車位。

此外，由於永活街老華埠一帶幾乎都沒有新的空間可做為停車場，但55號公路以南有一塊屬於伊州交通廳的土地，建議透過州眾議員馬靜儀爭取將該處改為收費停車場。