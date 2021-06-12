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唐人街家庭牙醫中心 為您提供全面牙科治療服務

本報芝加哥訊
唐人街家庭牙醫中心將繼續為您提供安全的牙科治療服務！
唐人街家庭牙醫中心將繼續為您提供安全的牙科治療服務！

位於唐人街天河城二樓208室的「唐人街家庭牙醫中心」由經驗豐富的牙科醫師余佩櫻和Lien Ho主理。服務項目包括：牙病診治（蛀牙、磨牙、緊咬牙、牙齒酸軟無力、關節疼痛彈響，牙齒劈裂，牙齒缺失等），牙科手術（種植牙、牙冠、補牙、瓷貼面、義齒等）以及牙齒護理（深度洗牙，牙齒保健免費咨詢等）。余佩櫻表示：當前，雖然疫情變得反復無常，但唐人街家庭牙醫中心醫務人員對大家的安全承諾仍然不變，唐人街牙醫中心的辦公室正嚴格遵循CDC、IDPH、OSHA、ISDS和美國牙科協會提出的感染控制和預防建議，制定安全保障措施。

針對疫情，該中心做足安全措施包括：診所內：1）iWave空氣淨化系統使用針尖雙極電離技術去除病毒，細菌，黴菌和過敏原。2）清除雜誌，報紙，候診室中的多餘物品。3）經常消毒空間、用具表面。同時，預約患者可以期望的：1）在接待區檢測溫度。2）入門可用洗手液。3）客人就座前漱口。4） COVID-19預先篩選事先預約。唐人街家庭牙醫中心要求員工工作規程：*必需的PPE、戴頭套、護目鏡、面罩、醫用口罩、防油袍。歡迎提前預約。

該中心全體醫務人員感謝大家的信任，并將一如既往地繼續為您提供卓越的服務和安全的牙科治療。診療時間為周一（9am-6pm)，周二、三（10am-7pm)，周四（9am-3pm)，周五（9am-2pm)，周六（8am-2pm 要預約），新地址：2252 S. CANAL ST #208, CHICAGO, IL 60616 (天河城二樓），查詢/預約電話：(312)842-0888（提供免費停車）。

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