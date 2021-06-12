清水律師事務所提供移民業務免費咨詢服務   

清水律師事務所(Boolean Water)首席律師胡逸倫博士。

位於芝加哥 市區150 S Wacker DrSuite 2400, Chicago IL 60606的清水律師事務所(BooleanWater)日前已正式開業，該律師事務所首席律師胡逸倫博士，是芝加哥朝氣蓬勃、胸怀遠大的年輕一代律師。新張期間，清水律師事務所提供移民 業務免費咨詢服務，如果您有任何法律問題，歡迎致電胡律師洽詢。電話：312 918 4433或 E-mail: [email protected] , 關于清水律師事務所的更多詳情，請瀏覽：www.booleanwater.com 。

清水律師所主要業務包括：房地產買賣交易，移民服務，合同糾紛，離婚抚养，人身傷害，勞工糾紛，雇佣歧視，失業保險，隱私保護以及知識產權法等。其中移民服務包括：工作簽證, 投資移民,職業移民、 親屬移民及入籍申請。还代理移民訴訟，諸如遞解離境、庇護、保釋、查案、重新開案、出庭及上訴等綜合移民服務。

胡逸倫博士博學多才，他將用所學到的知識幫助更多有需要人士，并致力於協助中国公司和個人在美國成功發展。胡逸倫律師之前以全额獎學金獲得芝加哥肯特法學院法學博士學位，同時還擁有芝加哥大學計算機科學碩士和加州大學 伯克利分校數學學士及工程碩士學位。有胡律師的幫助，您的法律問題將會迎刃而解！