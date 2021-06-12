我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

芝加哥皇上皇燒臘 慶祝華埠廣場總店開業29周年

本報芝加哥訊
皇上皇經典品牌美食：港式碳燒手碌乳豬全只（歡迎預訂）等美食，是您朋友/家庭聚會、店鋪開張喜慶的最佳選擇！
皇上皇經典品牌美食：港式碳燒手碌乳豬全只（歡迎預訂）等美食，是您朋友/家庭聚會、店鋪開張喜慶的最佳選擇！

位於芝加哥中國城華埠廣場2148的老品牌餐館皇上皇燒臘（BBQ King House）餐館，由前香港五月花大酒樓燒味部燒臘大師傅馬森柱主理，40多年的燒味經驗，以其專業水準、重質重味，誠信經營皇上皇馳名燒臘、港式燒味及小炒等美食，服務芝加哥社區近三十年，是芝加哥中國城唯數不多的老牌餐館，廣受大眾歡迎，有口佳碑。近日更在中國城附近的天一廣場88超市內開設分店。皇上皇提供港式新鮮出爐的燒臘及鹵味等熟食品，最經典的有港式碳燒手碌乳豬全只（歡迎預訂），還有皇上皇品牌燒豬、燒鴨、叉燒、油雞和鹽焗走地雞以及各式小炒、海鮮大餐等美食全天供應。歡迎光臨！

皇上皇經典品牌之一，明爐廣式烤乳豬，經新鮮加工處理后，用碳火手碌烤制，皮脆肉嫩，美味留齒，是您朋友/家庭聚會、店鋪開張喜慶的最佳選擇！使用祖傳秘方制作的招牌貴妃雞也是皇上皇的另一招牌美食。為了保證質量，東主馬森柱會定期前往印州農場，親自挑選上等肥美乳豬、雞鴨等，食品質量安全有保障。皇上皇正宗港式新鮮出爐燒味還包括：鹽焗走地雞、京醬琵琶鴨、明爐燒鴨、北京烤鴨、潮州鹵水鴨、金牌貴妃雞、玫瑰豉油雞、蜜汁叉燒、蜜汁燒肉排、香燒鳳肝、白云鳳爪、鹵水墨魚等系列美食，吸引美中地區八方食客。

享受盛譽口碑的秘制香燒鳳肝也是皇上皇的經典美食，往往到上午11時之前均會被熟悉行情的本地食客們全部買光光，外地游客要品嘗，請趁早！皇上皇經營特色早餐、午市、晚飯，更有港式冷熱飲品、港式鮮果潮流冷飲等，每天上午8點半開門營業，晚上10點關門，歡迎光臨惠顧！地址：2148 S. Archer Ave. Chicago, IL, 60616，電話： (312) 326-1219，網址： www.bbqkingonline.com。

美食 中國 芝加哥

上一則

德州奇葩殺機 當街撒尿入列

下一則

選民權益人士促挺「人民法案」 籲聯邦幫助弱勢群體

延伸閱讀

華裔青年紐約華埠人像攝影 紀錄「華埠的花兒們」

華裔青年紐約華埠人像攝影 紀錄「華埠的花兒們」
比照州府 芝加哥6月11日全面解除商業防疫規定

比照州府 芝加哥6月11日全面解除商業防疫規定
金山華埠白蘭地鐵站 將加設警崗 明年才會通車

金山華埠白蘭地鐵站 將加設警崗 明年才會通車
最強優惠 勿失良機 華埠服務中心助您申請加州全保

最強優惠 勿失良機 華埠服務中心助您申請加州全保
疫情無阻網速 華埠服務中心助申請寬帶福利計劃

疫情無阻網速 華埠服務中心助申請寬帶福利計劃
屋崙步行巡警將回歸 1周4天巡邏華埠

屋崙步行巡警將回歸 1周4天巡邏華埠

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
車禍現場。(Jim Sichko神父推特)

瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

2021-06-07 10:02
雖然面部傷口已基本痊癒，呂崇湖和妻子仍有很大心理陰影，白天工作提心吊膽，晚上也睡不好覺。（記者張筠 / 攝影）

打罵華府華裔店主致其面部縫14針 警方定義仇恨犯罪

2021-06-04 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚