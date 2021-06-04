芝大：庇護條例出現漏洞 監控搜索 威脅移民

研究指芝加哥無證移民庇護規定恐存在漏洞。(美聯社)

芝加哥 大學近日公布一份報告，指芝加哥無證移民庇護 法律(sanctuary laws)存在漏洞，市警與聯邦移民執法機構共享信息，合作使用高科技信息搜索中心、攝像網路、車輛牌照讀取設備以及槍擊案偵查系統等，將嚴重影響移民群體的權益，要求市府修改規定，停止與聯邦移民執法部門的合作。

這份19頁的研究報告由芝加哥大學(University of Chicago)學者及移民維權團體聯合完成，發現市警與聯邦移民和海關執法局(ICE)共享幫派數據庫，並合作使用高科技信息搜索中心，建立攝像監控網路，共用車牌讀取裝備和槍擊偵查系統來執法。

報告指，聯邦移民官員恐怕會利用地方執法機構扣押無證移民，導致芝加哥市「友好城市條例」(Welcoming City ordinance)的保護無效，此條例禁止市警與聯邦移民執法機構合作，執行逮捕與遣送有犯罪背景且無合法居留身分的移民出境。

市府今年2月曾加強庇護條例，約束市警可與聯邦移民單位合作的情況，但芝加哥大學的報告稱，市警給了其他執法機構使用警方數據庫的權限，導致庇護條例出現漏洞，要求市府裁減相關資金，停止向聯邦移民執法機構分享信息，並提高市警搜索民眾訊息、調查案件的透明度。

報告指，導致庇護法律漏洞的部分原因是，地方執法機構沒有詳細規定信息搜索中心、監控攝像網路等執法系統如何運作。相關系統最初主要供芝加哥市警、伊州州警等單位使用，因數據量大增，開始協助更多單位執法。

報告指，芝加哥是擁有全美最大監控網路的城市，2019年時有3萬5000多台攝像機，國土安全部(DHS)在2009至2018年利用市警的幫派數據庫搜查3萬2000多次，官員稱數據共享能提高執法效率。

芝加哥之外，華府、亞特蘭大、奧斯汀等地的維權團體也擔憂此類監控和信息搜索系統會侵犯個人隱私，傷害移民的利益，也有州和地方政府為避免族裔歧視或執法偏見，禁止執法機構使用面部識別技術。

芝加哥維權團體Just Futures Law成員海爾拉(Kevin Herrera)稱，警方監控民眾、與其他執法機構共享信息的方式不僅沒有增加社區安全感，反而讓移民群體更恐慌、脆弱，也有不少人質疑警方使用信息搜索、偵測系統的方式和準確度。