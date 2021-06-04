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明州華人「五月講堂」 呼籲為爭取自身權益發聲

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
「五月講堂」以「傳承和參與」為主題邀請傑出亞裔人士分享經驗。(主辦方提供)
「五月講堂」以「傳承和參與」為主題邀請傑出亞裔人士分享經驗。(主辦方提供)

去年由梁東林、Amy Liu、劉奮發、王建平和周辰軒等明州華人志願成立的「五月講堂」(May Forum)，今年加上王德斌、伍國光與張雪嬌三位志工，近日以「傳承和參與」為主題邀請22位來自東西兩岸和明州當地在企業、政商、文化界的傑出亞裔人士上網分享在美經驗，內容包括參與、文化傳承、創造創新、明州生活和未來下一代，期盼華人融入美國社會、在地發揚中華文化、積極為自己權益發聲與團結社群。

州長沃茲(Tim Walz)與聯邦眾議員菲利普(Dean Phillips)也致詞表達對亞裔的支持，逾150人參加。沃茲肯定明州亞裔在各領域的貢獻，並強調不會容忍白人至上主義或各種對亞裔的仇恨與暴力，將努力根除種族歧視與加重對犯罪者的處罰。

飛利浦斯說他是猶太人第三代，深切體會被迫害的痛苦。但他認為即便政府可以靠立法來打擊仇恨犯罪，但無法達成愛、憐憫和禮貌(decency)的目標。因此他認為藉由邀請(invitation)，不是對決(confrontation)來擊垮仇恨。他鼓勵亞裔社群多舉辦活動分享文化、音樂、食物、歷史故事等，使亞裔父母站出來，讓下一代看見並能互相交流。

曾擔任區級代表的苗族(Hmong)傅王玉(音譯，Wang-Yu Vu)說苗族能成功地打入明州主流社會的原因有：苗族認定美國是自己的家，因此願意積極參與政府決策；在明州的18個族群能彼此幫助苗族人士出來競選。他鼓勵亞裔先從當義工做起，擴展人際網路並分享理念，讓理念勝過種族膚色，並在競選前獲得廣大支持者。

在華府的「團結華裔美人」組織(United Chinese American, UCA)總裁薛海培鼓勵華人要「從我做起，從現在做起」，先從服務華人社區開始，進而走入主流社會貢獻意見。

今年85歲的沈蓓，在中國70年舞蹈生涯退休後搬到明州，但為了推廣中華文化再度教授舞蹈。她說華人不但要瞭解自己的文化，還要研究西方的文化背景和欣賞習慣，才能知己知彼。她希望整合各界的藝術家來發揮總體力量。

更多演講內容網址：shorturl.at/optAI。五月講堂主頁mayforum.org 微信公眾號：「五月講堂」。

明州 亞裔 華人

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