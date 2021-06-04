我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

首批新冠疫苗受試者打補強針？專家：尚無需要

記者陳曼玲╱綜合報導
新冠疫苗是否需要補強針，目前暫無定論。(美聯社)
新冠疫苗是否需要補強針，目前暫無定論。(美聯社)

第一批接受伊利諾大學芝加哥分校(University of Illinois at Chicago)醫學院的新冠疫苗臨床試驗的參與者，已經優先接種疫苗數個月，因為擔心體內的抗體是否會逐漸減少，詢問是否需要打補強針(booster shot)。該醫學院教授與傳染疾病專家諾伐克(Richard Novak)負責臨床試驗的調查，他表示目前科學家和醫界對此並沒有明確答案，但他認為從疫苗的效果來看，尚無需要打補強針。

西北紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)肺部與緊急醫療專家聖戈(Benjamin Singer)則說疫苗的「免疫力相當持久」。

醫學專家表示，從全美的整體情況來看，新冠疫苗對抗已知的變種病毒仍相當有效。但也有證據顯示疫苗對特定變種病毒無效，因此有人認為打補強針可以抵抗這些變種病毒。

另外，雖然製藥廠指未來新冠疫苗可能像流感疫苗一樣需要每年接種，但由於疫苗太新，科學家對此說法仍有所保留，表示會定期檢視人體樣本來測量一段時間後的抗體指數，並密切注意突破性感染的人數和嚴重程度。

範德堡大學(Vanderbilt University)Nashville醫學中心的傳染疾病學教授夏弗納(William Schaffner)說，即便需要打補強針來抵抗變種病毒，疫苗製造商並不需要重新研發新疫苗，而可以用現有的疫苗去改良。製藥商也已經在進行測試補強針對變種病毒的有效性。

伊州衛生廳的發言人阿諾德(Melaney Arnold)表示，州府已有完善的系統分配與運送新冠疫苗，未來也可沿用此系統分送補強針。

大型連鎖藥局華格林(Walgreens)是伊州提供新冠疫苗的最大藥局，發言人表示將遵循從聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或聯邦疾病防治中心(CDC)的方針，已經準備好提供疫苗補強針。

流感疫苗 變種病毒 伊州

上一則

地方禁大麻商家 新州大麻監委會：8/21前須立法

下一則

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

延伸閱讀

南加聖縣和職業籃球教士隊合作提供打疫苗獲免費票

南加聖縣和職業籃球教士隊合作提供打疫苗獲免費票
美100萬劑嬌生疫苗 今送往南韓 台灣拿到多少還未知

美100萬劑嬌生疫苗 今送往南韓 台灣拿到多少還未知
韓政府表態不買來路不明疫苗 大邱市急撇清關係

韓政府表態不買來路不明疫苗 大邱市急撇清關係
放話5天內打完卻還剩2萬劑疫苗 侯友宜：一定打得完

放話5天內打完卻還剩2萬劑疫苗 侯友宜：一定打得完
幕後／賴清德探日本助台AZ疫苗 安倍系統速回「可以」

幕後／賴清德探日本助台AZ疫苗 安倍系統速回「可以」
日本供台124萬劑AZ疫苗 朝日新聞稱不只這一次

日本供台124萬劑AZ疫苗 朝日新聞稱不只這一次

熱門新聞

25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
德州基督教大學醫學院獲善心捐款付學費。(Texas Christian University網頁)

匿名行善 德州夫婦為1年級醫科生付學費

2021-06-01 14:22
告示板上一字之差，讓老爸受了莫大的冤屈。(WDBJ 7截圖)

賀兩子畢業告示板「暗損」哥哥 老爸甘受悶虧

2021-06-01 17:36
「升級西維吉尼亞」將民眾遠程工作與自然風光旅遊的需求相結合，用抽獎的方式吸引外州甚至外國人遷入。（取自Ascend West Virginia官網）

「移居樂透」 西維州吸引新住戶 已有7000人申請

2021-05-28 18:21
馬里蘭藍蟹是大華府人夏季美食首選之一，但最新調查顯示今年馬、維州契沙比克灣的藍蟹總量比去年下滑30%。(記者羅曉媛/攝影)

藍蟹季來了 契沙比克灣產量下滑30%

2021-06-03 02:04
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升