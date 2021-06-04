首批新冠疫苗受試者打補強針？專家：尚無需要

新冠疫苗是否需要補強針，目前暫無定論。(美聯社)

第一批接受伊利諾大學芝加哥分校(University of Illinois at Chicago)醫學院的新冠疫苗臨床試驗的參與者，已經優先接種疫苗數個月，因為擔心體內的抗體是否會逐漸減少，詢問是否需要打補強針(booster shot)。該醫學院教授與傳染疾病專家諾伐克(Richard Novak)負責臨床試驗的調查，他表示目前科學家和醫界對此並沒有明確答案，但他認為從疫苗的效果來看，尚無需要打補強針。

西北紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)肺部與緊急醫療專家聖戈(Benjamin Singer)則說疫苗的「免疫力相當持久」。

醫學專家表示，從全美的整體情況來看，新冠疫苗對抗已知的變種病毒 仍相當有效。但也有證據顯示疫苗對特定變種病毒無效，因此有人認為打補強針可以抵抗這些變種病毒。

另外，雖然製藥廠指未來新冠疫苗可能像流感疫苗 一樣需要每年接種，但由於疫苗太新，科學家對此說法仍有所保留，表示會定期檢視人體樣本來測量一段時間後的抗體指數，並密切注意突破性感染的人數和嚴重程度。

範德堡大學(Vanderbilt University)Nashville醫學中心的傳染疾病學教授夏弗納(William Schaffner)說，即便需要打補強針來抵抗變種病毒，疫苗製造商並不需要重新研發新疫苗，而可以用現有的疫苗去改良。製藥商也已經在進行測試補強針對變種病毒的有效性。

伊州 衛生廳的發言人阿諾德(Melaney Arnold)表示，州府已有完善的系統分配與運送新冠疫苗，未來也可沿用此系統分送補強針。

大型連鎖藥局華格林(Walgreens)是伊州提供新冠疫苗的最大藥局，發言人表示將遵循從聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或聯邦疾病防治中心(CDC)的方針，已經準備好提供疫苗補強針。