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佛光山開山感人故事 被工頭追債 斷手威脅 都化險為夷

本報芝加哥訊

5月31日，2021北美雲來集講壇，邀請佛光山退居和尚、現任泰國佛光山泰華寺住持心定和尚講述佛光山的開山故事。超過7000人雲端相聚。聆聽佛光山是如何從一片荒山，到如今弘法五大洲的總本山。透過佛光山開山星雲大師的睿智領導，以及眾法師和護法信徒們的犧牲奉獻，才能獲得這樣的成就。1968年，心定和尚依止星雲大師披剃出家，與佛光山結下深厚因緣；從此，一生都奉獻給了佛教。出家53年間，他不僅投入建設工程、培育僧才，更為佛光山起草組織章程，不辭辛勞地在全球弘法。他回憶起佛光山開山的日子，真是「日日難過，日日過」：殿堂

建設初期，被工頭追債，更遭到斷手威脅。依靠觀世音菩薩加被，事情都平安化解。所有披荊斬棘，艱苦開山的景象仍歷歷在目。但當他回首再看時，只有充實，沒有遺憾。所有經歷的困難、考驗，都已是過眼雲煙，化作成佛路上的修行資糧。

「人間淨土，佛光普照」芝加哥佛光山住持覺麟法師表示，定和尚講演「早期的佛光山」讓大家了解「佛國淨

土」需要願力來成就，如同大家移民美國，爲全家人「建設一個家」一般的辛苦！許多佛光會員則感歎，從前回到佛光山總本山，只懂得享受現時的壯觀景象，卻不知開山的困難。從未想過古時候有愚公移山，而現代則是挖泥填土成就的佛光山。開山時期到處是刺竹遍布，土牆常被大水無情地沖垮。聽到定和尚描述自己當年與大眾一起汗流浹背地挑磚扛泥，夜以繼日不辭辛苦，只為了創建人間淨土時，心中的激蕩久久不能平息。芝加哥佛光協會周邁平會長，從講座中看到星雲大師的睿智與願力：所謂發心最大，願力唯堅；才有今日的「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的廣大弘法利生的事業。周會長也由此深受啓發，表示奉行「給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便」來廣結善緣，必能處處助緣，自助人助、成就菩提道業。

「示教利喜，法輪常轉」黃于紋督導回顧芝加哥佛光山建寺的舉步維艱，更是感同身受。工程承包商曾告訴黃導，正是因為當時誠心誠意的要把道場建好，讓他們平安度過金融海嘯，才能有今日的事業有成！心定和尚負責泰華寺的啓建，工程浩大，相信定和尚的經驗和當地信徒的願力，泰華寺必成為佛光山在曼谷融合南北傳佛教的的聖地。孫偉銘理事感歎：每個成功的人和成功的事的背後都有一段可歌可泣的故事。在星雲大師帶領下，全山大眾同心協力，集體創作，用善巧方便，化不可能為可能。而定和尚惟妙惟肖的描述，使得他要去總本山參訪愈發強烈。

李性銘副會長則尤爲感動：佛光山開山以來，就是「以無為有」，以「不要」而有，雖然是「日日難過日日過」，卻始終保有傳統的精神，做到「有計畫則不亂，有分工則不忙、有預算則不窮，有歡笑則不苦」。如今的佛光山已經不可同日而語了，在諸佛菩薩的加持下，在大師的悲智願行的推動下，佛光山立足臺灣展望世界，正在逐步實現「佛光淨土」的人間佛教弘法宏願。

2021 北美雲來集講壇系列，21位智者提燈引路，為大眾找回心的方向。本月27日將禮請《遠見》、《天下》雜誌創辦人高希均教授進行線上講座。而26日，更有加州大學伯克萊分校的終身榮譽教授，蘭卡斯特博士（Dr. Lewis R. Lancaster）為大家帶來英文講座。屆時請訪問芝加哥佛光山官網: www.ibpschicago.org，獲取更多活動詳情。

【人間社記者 劉佳 供稿】

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