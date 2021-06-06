中國駐美領事館 向海外中國公民提供便民服務！

下載“中國領事”APP，請掃碼。

為向海外同胞提供更加便捷的領事服務，實現“掌上辦”、“零跑腿”，根據國內統一部署，中國 駐芝加哥 總領館於2021年5月31日正式上線啟用“中國領事”APP。其中，領取養老金資格認證、領事認證查驗、領事新聞資訊、領事保護服務（含12308一鍵呼叫）等功能於5月31日開始啟用。而“護照旅行證”及“應急旅行證”在線辦理功能將於6月7日啟用。

芝加哥總領事館5月31日啟用“中國領事”APP，總領館僅受理在美中國公民通過“中國領事”APP在線提交的申請，申請人可選擇跨領區申請，但總領館將優先處理長期居住在總領館領區內的申請人提交的申請。每個申請人只能選擇在中國駐美使領館中的一家提交辦理，不能向同一使領館或不同使領館重復提交，請注意如實、准確填寫信息，慎重選擇擬提交辦理的使領館。

“中國領事”APP上線啟用后，確有特殊緊急需要人員，可提供足夠支持材料，通過總領館領事證件咨詢郵箱（[email protected]）聯系申請有關證件。“中國領事”APP可通過蘋果應用商店、騰訊應用寶商店、小米 應用商店、華為應用商店或掃描下圖中的二維碼下載。關於“中國領事”APP的詳細使用說明，可通過總領館網站 (www.chinaconsulatechicago.org)進行查詢。