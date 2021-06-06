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「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

華咨處為民眾免費填寫入籍申請表

本報芝加哥訊
您想入籍成為美國公民嗎？請致電華咨處：312-791-0418.
您想入籍成為美國公民嗎？請致電華咨處：312-791-0418.

您想入籍成為美國公民嗎？華人咨詢服務處將免費幫您填寫入籍申請表。入籍條件包括：（ 美國合法永久居民，獲得綠卡超過4年9個月，或配偶是美國公民，本人通過婚姻獲得綠卡超過 2 年 9 個月;如欲用中文面試，申請人必須年滿 50 歲以上并獲得綠卡超過 20 年，或年滿 55 歲以上并獲得綠卡超過15 年。）。詳情請致電華咨處：312-791-0418 轉移民入籍服務或親臨華人諮詢服務處地址：2141 S Tan Ct., 3rd FL, Chicago, IL 60616。

新公民計划（New Americans Initiative），是由華人咨詢服務處（Chinese American Service League, CASL ）與伊州人文服務部（Illinois Department of Human Services, DHS ），伊州移民難民權益聯盟（Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, ICIRR）聯合推出。

新公民計划，是由華咨處與伊州人文服務部、伊州移民難民權益聯盟聯合推出。
新公民計划，是由華咨處與伊州人文服務部、伊州移民難民權益聯盟聯合推出。

美國公民 綠卡 華人

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