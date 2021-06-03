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芝加哥租房市場火熱 假廣告層出不窮

記者羅曉媛／綜合報導
芝加哥租房市場火熱，騙局也層出不窮。(美聯社)
芝加哥租房市場火熱，騙局也層出不窮。(美聯社)

芝加哥租房市場火熱，想趁機謀利的騙局也層出不窮，專盯那些在疫期打算搬到更大空間的人，有些假租房廣告還提供房屋照片，若要避免被騙，就要警惕「好得令人難以置信的價格和地理位置」。

受害人蘇利克沃斯基(Steven Sulikowski)與妻子瑪麗‧安特(Mary Arndt)，近期就被網上的虛假出租廣告迷惑，還付了50元的所謂「申請費」，結果房子並不出租。

「房子很漂亮，所有的東西都是你想要的，價格也特別好，地理位置和價格都好得令人難以置信。」他說，該廣告盜用了其他真實租房廣告的照片，等他們到了現場，住戶告知「這裡不賣，也不出租」。

蘇利克沃斯基夫婦報警後繼續找房子，結果又遇到虛假租房廣告，這次兩人先去現場踩點，被告知正在出售，並非出租。

歐若拉(Aurora)警方表示，這類虛假租房廣告在歐若拉西部近郊區尤其多，警方也提醒；類似騙局激增，也是因為疫期人們對租房的需求高漲。有些假廣告的照片取自Zillow等正規租房網站的截圖，照片上部和下部也許能看到黑條(black bar)，或是iPhone手機的狀態欄(swipe up bar)，又或是截圖的時間信息，這些都值得警惕，歹徒通常會用臉書的市集平台(Marketplace)等發布這些假廣告。

房產經紀艾雷迪亞(Krystal Heredia)表示，看到他們的房屋消息被人利用令人煩擾，「某些人用David的名字在臉書市集平台發布800元的假租房廣告，有人被騙，真的在給錢，還以為搶到寶，用800元租到1400元的房子」。

艾雷迪亞建議找房時，用同一地址在多個網站搜索，確保所聯繫的對象是對的人。

警方指，有些受害人到現場，但無法進入，如果對方無法提供現場看房，就要格外注意，「你需要到現場，和房產經紀或房東對話，確保能進入，並有多種渠道聯繫他們。」

警方建議，不要盲目給陌生人遞交申請費或押金，若不幸受害，應向警方報案；即便並未上當，看到可疑的廣告也應該向平台舉報，絕大多數平台能很快撤下虛假廣告，以防更多人受騙。

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