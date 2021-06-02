美國摩天樓教父意外去世 遺留項目受關注

建築大師雅恩。(取自官網)

有「美國 摩天樓教父」之稱的德裔建築大師雅恩(Helmut Jahn)5月初因騎車時發生意外去世，外界悼念之餘，也好奇他生前未完工的兩座摩天大樓項目將何去何從。

歐海爾機場由雅恩設計的航廈走道。(維基百科)

雅恩以鋼鐵結合玻璃的後現代建築聞名，在世界各地留下許多意義非凡的設計作品，包括歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)的聯合航空航站樓(United Airlines Terminal)，以及德國 法蘭克福的會展之塔(Messeturm)等，會展之塔建於1980年代，是當時歐洲最高建築。

外型酷似太空飛船的James R. Thompson中心，是雅恩飽受爭議的設計，有人指該中心使用效率不高、許多地方需要整修，而且建於36年之前，現在已有些過時；雅恩生前曾批評州政府長期忽視此建築，導致維修費用飛漲。

雅恩意外過世前一周，伊州政府將占地120萬平方呎的該中心掛牌出售，市議會也在討論一項提案，若通過，將允許在該址修建芝加哥 最高的摩天大樓之一，但也意味著多年來吸引無數人慕名參觀的James R. Thompson中心，將被拆除。

「(雅恩過世)讓保護James R. Thompson中心變得更重要，因為這位世界聞名的芝加哥建築大師今後將不會再出新的設計作品。」保護組織「Preservation Chicago」的執行主任米勒(Ward Miller)表示，該中心代表了雅恩的職業生涯，與柏林的索尼中心一樣都是其作品的絕佳例子。

雅恩公司的執行副總卡斯蒂洛(Philip Castillo)說，許多開發商表示有意向保留該中心，「我們覺得，尤其是我個人覺得，這座建築是雅恩遺產的重要一部分，象徵政府對公眾敞開大門，是全方面的公共空間」。

另一座備受矚目的大樓則是位於南密西根大道的芝加哥最高建築1000M，去年舉辦動工儀式並開始打地基之後，因疫情停工，目前開發商已重擬修建計畫，正等待市議會批准，其中包括申請改為建造738戶公寓，降低大樓高度至73層、805呎，比原先的計畫減少27呎。

雅恩1965年畢業於於德國慕尼黑工業大學(Technical University of Munich)，之後就讀伊利諾理工學院(Illinois Institute of Technology)，1970年代至80年代在芝加哥設計多座建築。