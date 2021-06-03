芝城夏季安全計畫 初試收功效 國殤日死亡創十年新低

芝加哥展開「夏季安全計畫」，防範暴力犯罪。(美聯社)

芝加哥 市府近日推出「夏季安全計畫」(Summer Safety Strategy)，增派警力並調動各類社區資源，打擊槍枝問題和其他暴力犯罪 ，該策略剛實行即奏效，5月凶殺案數量比去年同期減少逾22%，國殤日假期的死亡人數也創十年來的新低。

芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)近日推出的「夏季安全計畫」旨在解決城市暴力犯罪，芝加哥全市分為22個區，該策略重點增派西部和南部15個地區的警力和執法人員，並加強與地方機構合作，這些地區的暴力案件占全市的50%。

萊特福特表示，此策略與以往不同之處在於，警察 、消防員等執法機構之外，也調動公校、市衛生局、公園管理局、圖書館等資源，全面解決城市暴力問題，多角度打擊犯罪。

市長指，該策略將幫助執法人員了解社區人口特點、與社區互動的有效方式、不同年齡層的需求、當地資源分配情況、受害者家庭需要等，讓打擊暴力犯罪更有針對性。

此策略剛實行就有效，雖然今年截至目前，芝加哥凶殺案總數略多於去年同期，但今年5月的凶殺案比去年同期減少22.6%，且國殤日假期被槍殺人數創十年新低，市警數據顯示，今年國殤日共有32人遭槍擊，其中四人死亡，而去年同期有49人中槍，十人死亡。

芝加哥警察局局長布朗(David Brown)表示，槍枝犯罪減少與「夏季安全策略」緊密相關。此外由前幫派成員組成的「暴力攔截」小組(Violence Interrupters)也協助市警打擊槍枝暴力，他們經常在社區巡邏到凌晨。

萊特福特表示，此安全策略也將減少與性別有關的暴力犯罪，提升社區安全感，推動族裔、性別平等，市府也投資950萬元拓展家暴受害者的服務資源。