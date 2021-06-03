我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

芝城夏季安全計畫 初試收功效 國殤日死亡創十年新低

記者張筠／綜合報導
芝加哥展開「夏季安全計畫」，防範暴力犯罪。(美聯社)
芝加哥展開「夏季安全計畫」，防範暴力犯罪。(美聯社)

芝加哥市府近日推出「夏季安全計畫」(Summer Safety Strategy)，增派警力並調動各類社區資源，打擊槍枝問題和其他暴力犯罪，該策略剛實行即奏效，5月凶殺案數量比去年同期減少逾22%，國殤日假期的死亡人數也創十年來的新低。

芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)近日推出的「夏季安全計畫」旨在解決城市暴力犯罪，芝加哥全市分為22個區，該策略重點增派西部和南部15個地區的警力和執法人員，並加強與地方機構合作，這些地區的暴力案件占全市的50%。

萊特福特表示，此策略與以往不同之處在於，警察、消防員等執法機構之外，也調動公校、市衛生局、公園管理局、圖書館等資源，全面解決城市暴力問題，多角度打擊犯罪。

市長指，該策略將幫助執法人員了解社區人口特點、與社區互動的有效方式、不同年齡層的需求、當地資源分配情況、受害者家庭需要等，讓打擊暴力犯罪更有針對性。

此策略剛實行就有效，雖然今年截至目前，芝加哥凶殺案總數略多於去年同期，但今年5月的凶殺案比去年同期減少22.6%，且國殤日假期被槍殺人數創十年新低，市警數據顯示，今年國殤日共有32人遭槍擊，其中四人死亡，而去年同期有49人中槍，十人死亡。

芝加哥警察局局長布朗(David Brown)表示，槍枝犯罪減少與「夏季安全策略」緊密相關。此外由前幫派成員組成的「暴力攔截」小組(Violence Interrupters)也協助市警打擊槍枝暴力，他們經常在社區巡邏到凌晨。

萊特福特表示，此安全策略也將減少與性別有關的暴力犯罪，提升社區安全感，推動族裔、性別平等，市府也投資950萬元拓展家暴受害者的服務資源。

芝加哥 暴力犯罪 警察

上一則

馬州稱就業回升 7.3起停發每周300元失業補助

下一則

全美青少年書畫賽 6月15日截止收件

延伸閱讀

疫情緩解 芝22處湖畔沙灘今起恢復開放

疫情緩解 芝22處湖畔沙灘今起恢復開放
助小企業復甦 芝市長提送餐收費上限永久化等方案

助小企業復甦 芝市長提送餐收費上限永久化等方案
芝加哥撥款8千萬補貼房租 最高15個月

芝加哥撥款8千萬補貼房租 最高15個月
Lollapalooza7月29日復辦 全面開放 門票即起開賣

Lollapalooza7月29日復辦 全面開放 門票即起開賣
Lollapalloza確定復辦 不設人數上限全面開放

Lollapalloza確定復辦 不設人數上限全面開放
施工近7年 芝海軍碼頭空橋完工

施工近7年 芝海軍碼頭空橋完工

熱門新聞

莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24
德州基督教大學醫學院獲善心捐款付學費。(Texas Christian University網頁)

匿名行善 德州夫婦為1年級醫科生付學費

2021-06-01 14:22
艾立吉(右)與紀夢奇夫婦。(本報檔案照片)

密州遇害華女 長期遭兇嫌夫虐待 檢察官公布錄音

2021-05-27 10:42
告示板上一字之差，讓老爸受了莫大的冤屈。(WDBJ 7截圖)

賀兩子畢業告示板「暗損」哥哥 老爸甘受悶虧

2021-06-01 17:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪