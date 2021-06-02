我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

來美遭文化衝擊 王曉璐執導「餃子」找到身分認同

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
王曉璐根據自己14歲移居美國的心路歷程，拍攝她的第一部短片「餃子」。(記者陳曼玲╱攝影)
王曉璐根據自己14歲移居美國的心路歷程，拍攝她的第一部短片「餃子」。(記者陳曼玲╱攝影)

出生於寧夏的王曉璐(Xiaolu Wang)，2018年根據自己在14歲移居美國的心路歷程拍攝的第一部短片「餃子」(Dumpling)，今年5月獲選在明尼亞波利斯美術博物館(Minneapolis Institute of Art，簡稱MIA)的亞裔月(AAPIH Month)活動中播放。王曉璐在該片中說「有時候，我們要去很遠的地方，才懂得我們是從哪裡來。」

「餃子」一片曾獲得明尼亞波利斯市的「改變美學電影節」(Altered Esthetics Film Festival)的觀眾選擇獎(Audience Choice Award)，並在費城亞裔美國人電影節(Philadelphia Asian American Film Festival)和塔科馬電影節(Tacoma Film Festival)播放。

王曉璐在中國時由外公、外婆扶養長大，來美與母親團聚後覺得自己是個移植到美國的中國人(Chinese transplant)，似乎被連根拔起後栽種到一個完全陌生的新文化裡。

王曉璐說她曾在一門寫作課上，寫下來美後的文化衝擊，接著想尋找另一種方式來表達這個故事，後來決定自學當導演組隊拍攝「餃子」。

她對電影的愛好，來自高中時為了學英文，到百事達影帶出租店(Blockbuster)打工，開始看了很多電影。她後來到明尼蘇達大學主修媒體文化，畢業後曾在MIA擔任影片助理。

王曉璐說電影裡的想法和意象很重要。她把電影當作第三種語言，來表達她無法用中文或英文說清楚的事。她誠實剖析自己，以影片赤裸表白心聲，並分享觀察到的人生故事，從中漸漸地找到了身分認同。

王曉璐喜愛探索深度與複雜的思想，並從聆聽他人的故事獲得啟發，來察看自己是否有偏見或論斷，希望能更真誠地尊重人性。她相信藉由檢視內心世界，可以拉近彼此心靈，得到共同的抒發。她認為每個人只要敞開心，都可以透過述說故事，獲得心靈安慰。她也將「餃子」一片獻給母親，希望能化解自己和母親之間長年以來的緊張關係。

觀看影片「餃子」，可上網：bit.ly/3yypjyC。

「餃子」劇照。(網路圖片)
「餃子」劇照。(網路圖片)

電影 美國 亞裔

上一則

南卡AAPI青少年公民參與大會 成功召開

下一則

北卡保守派親子聚會 吐心聲 互打氣

延伸閱讀

柯震東直播大談舊愛、睡給萬人看 驚呼：我好像楚門

柯震東直播大談舊愛、睡給萬人看 驚呼：我好像楚門
四谷怪談

四谷怪談
開拓台美電影節 陳廉方扮推手

開拓台美電影節 陳廉方扮推手
007龐德換老闆啦 亞馬遜84.5億元收購米高梅

007龐德換老闆啦 亞馬遜84.5億元收購米高梅
天普市新福方園 重新開業只外賣

天普市新福方園 重新開業只外賣
佛洛伊德案傷痕未癒 治安惡化 警員士氣低落

佛洛伊德案傷痕未癒 治安惡化 警員士氣低落

熱門新聞

莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24
一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
艾立吉(右)與紀夢奇夫婦。(本報檔案照片)

密州遇害華女 長期遭兇嫌夫虐待 檢察官公布錄音

2021-05-27 10:42
德州基督教大學醫學院獲善心捐款付學費。(Texas Christian University網頁)

匿名行善 德州夫婦為1年級醫科生付學費

2021-06-01 14:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源