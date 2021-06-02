來美遭文化衝擊 王曉璐執導「餃子」找到身分認同

王曉璐根據自己14歲移居美國的心路歷程，拍攝她的第一部短片「餃子」。(記者陳曼玲╱攝影)

出生於寧夏的王曉璐(Xiaolu Wang)，2018年根據自己在14歲移居美國 的心路歷程拍攝的第一部短片「餃子」(Dumpling)，今年5月獲選在明尼亞波利斯美術博物館(Minneapolis Institute of Art，簡稱MIA)的亞裔 月(AAPIH Month)活動中播放。王曉璐在該片中說「有時候，我們要去很遠的地方，才懂得我們是從哪裡來。」

「餃子」一片曾獲得明尼亞波利斯市的「改變美學電影 節」(Altered Esthetics Film Festival)的觀眾選擇獎(Audience Choice Award)，並在費城亞裔美國人電影節(Philadelphia Asian American Film Festival)和塔科馬電影節(Tacoma Film Festival)播放。

王曉璐在中國時由外公、外婆扶養長大，來美與母親團聚後覺得自己是個移植到美國的中國人(Chinese transplant)，似乎被連根拔起後栽種到一個完全陌生的新文化裡。

王曉璐說她曾在一門寫作課上，寫下來美後的文化衝擊，接著想尋找另一種方式來表達這個故事，後來決定自學當導演組隊拍攝「餃子」。

她對電影的愛好，來自高中時為了學英文，到百事達影帶出租店(Blockbuster)打工，開始看了很多電影。她後來到明尼蘇達大學主修媒體文化，畢業後曾在MIA擔任影片助理。

王曉璐說電影裡的想法和意象很重要。她把電影當作第三種語言，來表達她無法用中文或英文說清楚的事。她誠實剖析自己，以影片赤裸表白心聲，並分享觀察到的人生故事，從中漸漸地找到了身分認同。

王曉璐喜愛探索深度與複雜的思想，並從聆聽他人的故事獲得啟發，來察看自己是否有偏見或論斷，希望能更真誠地尊重人性。她相信藉由檢視內心世界，可以拉近彼此心靈，得到共同的抒發。她認為每個人只要敞開心，都可以透過述說故事，獲得心靈安慰。她也將「餃子」一片獻給母親，希望能化解自己和母親之間長年以來的緊張關係。

觀看影片「餃子」，可上網：bit.ly/3yypjyC。