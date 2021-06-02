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1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

旅遊業回溫 機票、酒店、租車齊漲 享優惠避人潮

記者張筠／綜合報導
旅遊旺季來臨，業界促銷搶客。(美聯社)
旅遊旺季來臨，業界促銷搶客。(美聯社)

夏天旅遊旺季臨近，加上全美各地防疫限制鬆綁，旅遊業回溫，機票酒店價格將漲，航空公司和租車公司也推出許多促銷，芝加哥旅遊業者鼓勵民眾提前規畫，做好攻略節省開支也讓旅行更輕鬆，國際旅行要注意帶好疫苗接種證明，返美要提供新冠檢測陰性證明，其他旅行省錢技巧還包括使用哩程數兌換機票，綁定購買機票和酒店等。

芝加哥旅行社業者哈雷(Ja'Vonne Harley)表示，隨著接種疫苗的人數增多，各地遊客將明顯增長，預計今年夏天酒店、租車和機票的價格將漲6至10%，建議提前訂票，或綁定購買(bundle)機票、酒店，賺取優惠。

旅遊業者建議民眾避開7月4日的國慶節假期，Scott's Cheap Flights負責人科耶斯(Scott Keyes)說，6月和8月都有許多優惠，可以首選價格較便宜的目的地，根據價格浮動來確定出行日期，避開人潮，節省開支。

目前從芝加哥出發的航班促銷包括到田納西州的納許維爾(Nashville)、阿拉斯加、東灣三谷地區都柏林(Dublin)，此外芝加哥到華府、紐約市、加州舊金山、夏威夷、佛羅里達州等地的機票也有不錯的優惠。

科耶斯提醒可以用哩程數兌換或減免機票、酒店，部分酒店也提供「第三/四晚免費」的促銷，或早餐免費等優惠，其他活動還包括贈送美容點數，餐券、景點門票等，促進當地商家生意。

不過科耶斯說，租車公司在疫情爆發之初賣掉很多車輛，現在旅遊業逐步回溫，租車市場有可能供不應求，租金上漲，貴者可能一天一輛車數百元，對此科耶斯建議可以選擇Turo等共享租車app，向當地民眾租車，或直接選擇無需駕車旅遊的目的地。

哈雷表示，旅遊旺季時航空公司和酒店、商家競爭激烈，會推出各種形式的促銷，建議仔細查看各旅行社網站或第三方平台的規定，確認退訂或改期等的作法和細節。

哈雷也提醒計畫出國旅行者，帶好接種疫苗的證明，返回美國時也要提供新冠病毒檢測陰性的證明，必要時也可購買旅行保險，防止因檢測不通過耽誤行程而造成經濟損失。

租車 芝加哥 檢測

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