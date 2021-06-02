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伊州7/1調漲汽油稅 伊州推境內自駕遊刺激復甦

記者張筠／綜合報導
伊州發起「駕車好時機」，鼓勵州內外民眾駕車在伊州旅遊。(記者張筠 / 攝影)
伊州發起「駕車好時機」，鼓勵州內外民眾駕車在伊州旅遊。(記者張筠 / 攝影)

伊州稅務廳(Department of Revenue)近日宣布，今年7月1日起汽油稅將上調，但每加侖僅多0.5分錢(one-half penny)稅，與此同時州長普立茲克(J.B. Pritzker)也發起「駕車好時機」(Time For Me to Drive)活動，鼓勵州內外民眾駕車在伊州旅遊，刺激伊州經濟的疫後復甦。

伊府從2019年開始調漲汽油稅，每年7月1日根據通貨膨脹率自動調漲，2019年7月從每加侖19分翻倍至38分，2020年增至38.7分，今年7月1日將漲至39.2分，稅率調漲後，伊州民眾平均每年將多付105.67元的汽油稅。

2020年調漲完汽油稅後，伊州汽油稅排名全美第三高，前兩名為加州和賓州；此外，伊州也是全美為數不多的、在汽油稅的基礎上再徵收消費稅(sales tax)的州之一。

為刺激經濟復甦，加速讓民眾恢復到疫情前的生活狀態，普立茲克近日撥款600萬元推動「駕車好時機」運動，鼓勵伊州居民駕車出行，同時也吸引外州民眾駕車來伊州旅遊；他表示，隨著接種疫苗人數增加，民眾可準備迎接夏天的旅遊旺季。

新冠疫情後，民眾自駕出行的意願上漲，州府藉此推廣伊州以自然風光為亮點的旅遊景區和城市，包括七條風景優美的公路，邀請本地居民和外州民眾到伊州的酒莊、公園、果園、餐館充實生活，參觀特色建築、地標博物館等，促進伊州旅遊業的疫後回溫。

6月11日起，伊州各行業可全面開放，但口罩令將繼續實行。

伊州 疫情 加州

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