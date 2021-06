伊州7/1調漲汽油稅 伊州推境內自駕遊刺激復甦

伊州發起「駕車好時機」,鼓勵州內外民眾駕車在伊州旅遊。(記者張筠 / 攝影)

伊州 稅務廳(Department of Revenue)近日宣布,今年7月1日起汽油稅將上調,但每加侖僅多0.5分錢(one-half penny)稅,與此同時州長普立茲克(J.B. Pritzker)也發起「駕車好時機」(Time For Me to Drive)活動,鼓勵州內外民眾駕車在伊州旅遊,刺激伊州經濟的疫後復甦。

伊府從2019年開始調漲汽油稅,每年7月1日根據通貨膨脹率自動調漲,2019年7月從每加侖19分翻倍至38分,2020年增至38.7分,今年7月1日將漲至39.2分,稅率調漲後,伊州民眾平均每年將多付105.67元的汽油稅。

2020年調漲完汽油稅後,伊州汽油稅排名全美第三高,前兩名為加州 和賓州;此外,伊州也是全美為數不多的、在汽油稅的基礎上再徵收消費稅(sales tax)的州之一。

為刺激經濟復甦,加速讓民眾恢復到疫情 前的生活狀態,普立茲克近日撥款600萬元推動「駕車好時機」運動,鼓勵伊州居民駕車出行,同時也吸引外州民眾駕車來伊州旅遊;他表示,隨著接種疫苗人數增加,民眾可準備迎接夏天的旅遊旺季。

新冠疫情後,民眾自駕出行的意願上漲,州府藉此推廣伊州以自然風光為亮點的旅遊景區和城市,包括七條風景優美的公路,邀請本地居民和外州民眾到伊州的酒莊、公園、果園、餐館充實生活,參觀特色建築、地標博物館等,促進伊州旅遊業的疫後回溫。

6月11日起,伊州各行業可全面開放,但口罩令將繼續實行。