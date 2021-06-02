伊州議會通過422億新財年預算 重點推動基礎建設、經濟復甦

伊州議會通過新財年預算，重點包含推動疫後經濟復甦。(美聯社)

伊州 州議會1日通過422億元新財年預算 ，重點將推動基礎建設、疫後經濟復甦，恢復給公校的額外補助，並決定今年不提高個人所得稅，州長普立茲克(J.B. Pritzker)表示將簽署。

根據州議會通過的新財年預算，州府將斥25億元投入基礎建設，74億元用於社會服務，包括增加遊民服務資源、預防自殺、為兒童及青少年提供心理輔導等，19億元將用於拓展公共安全資源，5億7800萬元將幫助振興旅遊業和酒店業，州府也將恢復從2017年開始每年額外提供給公校的3億5000萬元資助。

雖然州議會通過預算，但兩黨之間仍存在分歧，共和黨人不滿州府使用聯邦補助金的方式，表示州府稅收高於預計，有更多可支配資金，應更關注民眾生活，共和黨眾議員戴墨(Tom Demmer)批評民主黨人沒有優先解決失業問題，他主張撥款一部分聯邦資金來擴充失業補助金，讓伊州經濟更快恢復；伊州政府曾向聯邦政府借50億元，在疫情 期間給民眾提供失業救濟。

由於普立茲克政府2019年決定減少在商家、創業方面的獎勵措施，民主黨人削減若干項目因此產生6億3600萬元的額外盈餘，今年2月普立茲克也提議減免八項激勵計畫，節省了10億元。

伊州眾議會議長威爾希(Emanuel Chris Welch)表示，今年及時通過一項收支平衡的預算，能有效推動伊州在疫情後盡快重回正軌，包括財政、醫療等多方面；議會也因人口普查延誤，提議將明年3月15日的初選推遲到6月28日。

伊州參、眾議會尚未達成協議的項目包括設立芝加哥校委會的提案，以及一項可能影響核電廠及燃煤電廠規畫的能源提案。