伊州擬全面開放實體課 反對者稱12歲以下未能打疫苗 時機未到

伊州新學年將要求公校實施一周五天到校上課。(美聯社)

伊利諾州教育委員會(Illinois State Board of Education)近日通過決議(resolution)，要求伊州 學校今秋須完全開放實體教學，但也允許學校有限度的給尚不能接種新冠疫苗 以及須隔離的學生提供網路教學。有教師和家長稱12歲以下學生目前不能打疫苗，全開實體課的時機未到，且網課需求仍較大，擔心實體課全開後網課資源不足，也有人質疑州教委會的網課計畫不夠明確。

伊州教委會近日提案要求所有學校，今秋開始的新學年必須提供一周五天的實體課，同時可「有限的」(limited)給有特殊需求的學生提供網路教學，包括尚不能接種新冠疫苗的學生，以及被州府或地方衛生部門要求隔離(quarantine order)的學生。

雖然伊州教委會有成員對提案的部分內容持保留意見，但最終仍一致通過決議；有家長和教職人員質疑州教委會對「有特殊需求」學生的定義以及網課教學的具體作法不夠明確，並表示12歲以下的學生尚不能接種新冠疫苗，網課需求仍較大，出於防疫考慮，希望州教委會不要要求學校必須全開實體課，因教學資源有限，實體課全開可能導致網課師資不足。

伊州教委會發言人馬修斯(Jackie Matthews)表示，該決議是基於各界反饋提出並通過，且獲得州教育總監 艾拉亞(Carmen Ayala)支持，馬修斯說，州法賦予教育總監要求各學校實行網課、實體課或混合教學的權力，因此該決議有效且適合各校據此制定新學年的教學計畫。

艾拉亞曾表示，該決議「將推動伊州順利過度到疫情後的正常生活」，由於伊州已不再處於疫情肆虐的緊急狀態，相應的遠程教學也不再適用，他鼓勵各學校盡快根據決議制定教學安排，伊州教委會近期也將發布更多指南和常見問題解答。

該決議規定，學校提供網課需根據學生個人情況來決定，即網課能更好的滿足該學生需求，艾拉亞表示，部分有特殊健康狀況的學生需在家或醫院接受治療，因此學校可根據相關規定給他們提供遠程教學。

目前全國多州的大學要求返校學生必須接種新冠疫苗，但馬修斯表示，目前伊州教委會沒有類似計畫，而是將重點放在加強疫苗教育、拓展疫苗資源上，鼓勵學校舉行與疫苗相關的活動。