伊州擬全面開放實體課 反對者稱12歲以下未能打疫苗 時機未到
伊利諾州教育委員會(Illinois State Board of Education)近日通過決議(resolution)，要求伊州學校今秋須完全開放實體教學，但也允許學校有限度的給尚不能接種新冠疫苗以及須隔離的學生提供網路教學。有教師和家長稱12歲以下學生目前不能打疫苗，全開實體課的時機未到，且網課需求仍較大，擔心實體課全開後網課資源不足，也有人質疑州教委會的網課計畫不夠明確。
伊州教委會近日提案要求所有學校，今秋開始的新學年必須提供一周五天的實體課，同時可「有限的」(limited)給有特殊需求的學生提供網路教學，包括尚不能接種新冠疫苗的學生，以及被州府或地方衛生部門要求隔離(quarantine order)的學生。
雖然伊州教委會有成員對提案的部分內容持保留意見，但最終仍一致通過決議；有家長和教職人員質疑州教委會對「有特殊需求」學生的定義以及網課教學的具體作法不夠明確，並表示12歲以下的學生尚不能接種新冠疫苗，網課需求仍較大，出於防疫考慮，希望州教委會不要要求學校必須全開實體課，因教學資源有限，實體課全開可能導致網課師資不足。
伊州教委會發言人馬修斯(Jackie Matthews)表示，該決議是基於各界反饋提出並通過，且獲得州教育總監艾拉亞(Carmen Ayala)支持，馬修斯說，州法賦予教育總監要求各學校實行網課、實體課或混合教學的權力，因此該決議有效且適合各校據此制定新學年的教學計畫。
艾拉亞曾表示，該決議「將推動伊州順利過度到疫情後的正常生活」，由於伊州已不再處於疫情肆虐的緊急狀態，相應的遠程教學也不再適用，他鼓勵各學校盡快根據決議制定教學安排，伊州教委會近期也將發布更多指南和常見問題解答。
該決議規定，學校提供網課需根據學生個人情況來決定，即網課能更好的滿足該學生需求，艾拉亞表示，部分有特殊健康狀況的學生需在家或醫院接受治療，因此學校可根據相關規定給他們提供遠程教學。
目前全國多州的大學要求返校學生必須接種新冠疫苗，但馬修斯表示，目前伊州教委會沒有類似計畫，而是將重點放在加強疫苗教育、拓展疫苗資源上，鼓勵學校舉行與疫苗相關的活動。
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