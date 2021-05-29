我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增320本土、166校正 總計486確診 21死新高

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

歐海爾機場輕軌工程拖延藉口多 被轟恥辱

記者張筠╱綜合報導
歐海爾國際機場。(臉書官網)
歐海爾國際機場。(臉書官網)

疫情趨緩，夏季旅遊人潮重現，機場運輸也再受重視。芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare airport)輕軌原定2019年11月能重修完畢，但至今仍未竣工，機場發言人和市府官員稱技術困難是主要原因，工程承包商(contractor)則稱新冠疫情導致供應鏈受阻，也影響技術專員的調度，但該工程本該在疫情爆發前完成，因輕軌工程延誤而產生的替代接駁服務反而又增加一筆開銷，批評者稱「這完全是一種恥辱(disgrace)。」

歐海爾國際機場的輕軌已使用數十年，其中一個停車場也在2018年11月後停用，芝加哥市府原計畫斥資3億1000萬元翻新歐海爾國際機場的運輸服務，包括修建新的輕軌，擴展租車設施和停車場空間等，原預計能在2019年11月完工，且不影響大多數民眾的通勤和機場運作，然而工程一路遭遇坎坷，至今仍未完成。

歐海爾國際機場顧問2月曾表示「整個工程都在退步」，翻新的輕軌在冰雪寒冷天氣也會故障，停車設施的可靠程度也基本倒退到零，機場發言人表示，市府一直在著重解決該項目的技術問題。

芝加哥市航空局(Department of Aviation)發言人卡里諾(Christine Carrino)在一份預備好的聲明中表示，整合翻新一座輕軌、升級控制系統並非易事，但未提供更多關於工程進度落後的細節原因。

該工程的承包商表示，新冠疫情導致供應鏈受阻，也限制了他們調度技術專員的能力，但不少人批評稱，該項目原定的竣工時間是2019年11月，當時尚未爆發疫情。

由於各項工程遲遲沒有推進，歐海爾國際機場只好以接駁公車替代原來的輕軌，接送乘客，但公車服務的之初相當於翻新工程開銷的四分之一，西北大學運輸中心主任馬哈馬薩尼(Hani Mahmassani)稱，「這完全就是一種恥辱(disgrace)」

機場 疫情 芝加哥

上一則

別再叫它美食荒漠！全美最佳披薩之都 新州奪第一

下一則

波士頓學區調查發現無執照 學生輔導會遭終止合約

延伸閱讀

單日5元無限搭 芝加哥捷運公車票特價刺激搭乘

單日5元無限搭 芝加哥捷運公車票特價刺激搭乘
胡志明市群聚感染 機場暫停旅客入境至6/4

胡志明市群聚感染 機場暫停旅客入境至6/4
疫情退散 LAX國殤日迎出行高峰

疫情退散 LAX國殤日迎出行高峰
南加安大略機場 漸恢復疫情前水平

南加安大略機場 漸恢復疫情前水平
阿拉斯加救觀光業 四機場免費打疫苗 國內外遊客都可

阿拉斯加救觀光業 四機場免費打疫苗 國內外遊客都可
LAX揮別疫情 5月旅客創新高

LAX揮別疫情 5月旅客創新高

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」