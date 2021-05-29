歐海爾機場輕軌工程拖延藉口多 被轟恥辱

歐海爾國際機場。(臉書官網)

疫情 趨緩，夏季旅遊人潮重現，機場 運輸也再受重視。芝加哥 歐海爾國際機場(O'Hare airport)輕軌原定2019年11月能重修完畢，但至今仍未竣工，機場發言人和市府官員稱技術困難是主要原因，工程承包商(contractor)則稱新冠疫情導致供應鏈受阻，也影響技術專員的調度，但該工程本該在疫情爆發前完成，因輕軌工程延誤而產生的替代接駁服務反而又增加一筆開銷，批評者稱「這完全是一種恥辱(disgrace)。」

歐海爾國際機場的輕軌已使用數十年，其中一個停車場也在2018年11月後停用，芝加哥市府原計畫斥資3億1000萬元翻新歐海爾國際機場的運輸服務，包括修建新的輕軌，擴展租車設施和停車場空間等，原預計能在2019年11月完工，且不影響大多數民眾的通勤和機場運作，然而工程一路遭遇坎坷，至今仍未完成。

歐海爾國際機場顧問2月曾表示「整個工程都在退步」，翻新的輕軌在冰雪寒冷天氣也會故障，停車設施的可靠程度也基本倒退到零，機場發言人表示，市府一直在著重解決該項目的技術問題。

芝加哥市航空局(Department of Aviation)發言人卡里諾(Christine Carrino)在一份預備好的聲明中表示，整合翻新一座輕軌、升級控制系統並非易事，但未提供更多關於工程進度落後的細節原因。

該工程的承包商表示，新冠疫情導致供應鏈受阻，也限制了他們調度技術專員的能力，但不少人批評稱，該項目原定的竣工時間是2019年11月，當時尚未爆發疫情。

由於各項工程遲遲沒有推進，歐海爾國際機場只好以接駁公車替代原來的輕軌，接送乘客，但公車服務的之初相當於翻新工程開銷的四分之一，西北大學運輸中心主任馬哈馬薩尼(Hani Mahmassani)稱，「這完全就是一種恥辱(disgrace)」