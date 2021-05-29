第四屆美國中餐國際論壇云端隆重舉行。

由美中餐飲業聯合會主辦的第四屆美國 中餐國際論壇云端隆重舉行，此屆論壇旨在與全球餐飲業領軍人物，共同探討海外中餐業所面對的問題與機遇，為提升海外中餐檔次而共同努力。由瀘州老窖冠名贊助，組委會邀請了多家主流媒體和政要及餐飲行業大咖出席，論壇有一百二十多人參加，還特別邀請了國際一級著名男高音王宏偉、旅美著名男高音童韜、著名女高音楊帆給大家帶來精彩的表演，本次論壇有許多國家和地區的同行精英共襄盛舉。

會議還為來自有法國、新加坡、意大利、日本、美國、中國 、荷蘭、阿根廷等地的美食 家及餐飲業等全球優秀精英頒發最佳廚師，優秀經理人，最佳經理人，優秀名店，最佳名店，全球弘揚中華飲食文化優秀人物獎，全球弘揚中華飲食文化杰出貢獻獎，全球弘揚中華飲食文化終生成就獎等。大會特別邀請了中國十大美食主播之一琴妹擔任主持。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍首先致辭感謝全球的嘉賓們出席論壇，胡曉軍并介紹了美中餐飲業聯合會的背景，希望能借此弘揚中餐的飲食文化。中國烹飪協會名廚委員會主席高炳義從曆史角度介紹了中國美食文化的基本內容、飲食文化的來源及烹飪工匠精神。出席會議的中國駐芝總領館邊志春副總領事致辭肯定了餐飲業者們致力中美關系發展所作的貢獻，并祝第四屆論壇成功舉行。中國烹飪協會副會長喬杰，華聯會主席鄭徵以及25區區長等致辭祝賀大會圓滿成功。主辦方特別感謝今屆論壇的冠名贊助商瀘州老窖國際發展香港有限公司（提供瀘州老窖產品給抽獎者和論壇嘉賓）；鑽石贊助：美國騰昇地產投資公司；黃金贊助：美國銀河國際集團黃杰克董事長；白銀贊助：美國桃源保險會計投資公司等的大力支持。

美中餐飲業聯合會（原美國中餐學會www.u-cra.com）是一個集一般行業協會，商會和學術研究機構三者於一體的非營利非政治組織，它將與餐飲業相關鏈的各行各業緊密地聯合在一起，涵蓋美中兩國的餐廳、酒店、地產、媒體、稅務、會計、保險、設計、裝修、法律、食品進出口及批發、旅遊、烹飪學校及研發機構、美食協會及組織等等，總部設在芝加哥，宗旨是致力於打造全球頂級餐飲業交流平台，既幫助美國餐飲業交流發展，又推動中國餐飲業著名品牌走出國門，還引進海外餐飲業連鎖品牌到中國，加強世界餐飲業交流，同時也以食為媒，繁榮中餐，以食會友，增進友誼，為中餐立足於世界餐飲業之林作出自己應有的貢獻。