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「煤氣燈」心理操控 紀夢奇遭夫長期虐待

特派員黃惠玲╱綜合報導
艾立吉(右)與紀夢奇夫婦。(本報檔案照片)
艾立吉(右)與紀夢奇夫婦。(本報檔案照片)

密蘇里州柏恩郡(Boone County)檢察官奈特(Dan Knight)26日公布多段華女紀夢奇(Mengqi Ji)生前與其丈夫艾立吉(Joseph Elledge)間的對話錄音，這些紀錄顯示，艾立吉長期心理虐待與操控威脅妻子，例如多次罵她是「怪物」、「愚蠢」，他同時侮辱從中國來探望外孫女的紀女雙親，包括讓不會說英文的紀父難堪且引以為樂，而紀母僅因使用砧板方式不如他意，就要求她「必須離開，永遠不要回來」。

奈特(Dan Knight)所以向法官賈克柏斯(Hasbrouck Jacobs)提交的文件，主要請求法院允許將慘遭殺害的華女紀夢奇與其兇嫌丈夫艾立吉間的多段錄音，列入該謀殺案的呈堂供證，奈特說，這些十分令人不舒服的對話，分別是由雙方在不同時間、場合錄下，他表示，提交此申請，目的是敦促法官駁回被告提出將這些錄音從庭審證據排除的任何動議。

他說，由對話記錄顯示，艾立吉利用一種稱為「煤氣燈」(gaslighting，此命名是根據1944年的電影而得)的心理操控手段，持續控制與洗腦受害者，令對方懷疑自己，最終失去本身的感知、身分與自我價值，他並提到，艾立吉的母親，也是兒子虐待媳婦的同謀。

奈特表示，「錄音證明被告殺害紀夢奇是因為他恨她」。

他舉例一些錄音內容，包括紀夢奇剛經歷了辛苦的生產，且恢復遇到困難，艾立吉卻一再告訴她「你已經完全康復」，還指責因為哺乳需要補充體力的紀夢奇「吃太多了」；艾立吉並自稱自己是上帝，而妻子是「怪物」。

奈特說，許多的對話中，艾立吉不斷指責與虐待妻子，還曾威脅自己要離開，讓紀夢奇變成單親媽媽；被告還承認過「有一種渴望想打妻子」，並指責稱因為紀夢奇逼婚導致他被迫放棄自己賺大錢的夢想。

奈特並指控艾立吉的母親幫助他操控與玩弄紀女，目的是「確保被告可以完全控制媳婦」。

2019年8月20日，艾立吉在最後一段錄音中向紀夢奇說，「我不喜歡跟你結婚，不喜歡跟你住在一起，這是一段糟糕的關係，我很想結束」，他還說「我真的很想把我們的婚姻與關係打破」，奈特重申「這樣的陳述，證明了其後續行為是經過深思熟慮」。

紀夢奇是在2019年10月8日晚間失蹤，艾立吉直到10月10日才報警，今年3月25日，紀夢奇的遺骸在密州岩石橋公園發現，這起一級謀殺罪的案件，將在11月1日開庭審理。

紀夢奇 華女 密蘇里州

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