我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

疫情緩解 芝22處湖畔沙灘今起恢復開放

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特宣布從28日起，全市22處密西根湖畔的沙灘全部重新開放。(市長辦公室影片截圖)
芝加哥市市長萊特福特宣布從28日起，全市22處密西根湖畔的沙灘全部重新開放。(市長辦公室影片截圖)

芝加哥市市長萊特福特與芝加哥公園管理局共同宣布，28日起該市範圍內的22處密西根湖畔沙灘將全數開放，這也是自2019年9月2日關閉沙灘以來，首度恢復給公眾使用。

公園管理局說，今年沙灘開放後，將一直持續到9月6日。除了恢復開放的22處沙灘外，另有包括Juneway、Roger、Howard、Fargo等四處沙灘，因為湖水水位過高且有侵蝕現象，仍將維持關閉。

萊特福特說，氣溫逐漸升高，加上疫情緩解，正是讓民眾重新享受安全戶外生活的最佳時機，她也不忘提醒，希望大家在暑假期間，繼續留意安全，也鼓勵公眾踴躍接種疫苗。

目前芝加哥處於防疫階段的「過渡期」(bridge phase)，幾乎沙灘旁的商家都已允許重新開業，公園管理局估計有115家攤商將在沙灘提供食物、水上娛樂項目及活動。

公園管理局局長凱利(Michael Kelly)說，沙灘是每年夏天最受歡迎的芝加哥旅遊地點，他歡迎民眾多多前往之餘，也呼籲不要在沙灘製造垃圾，且每個人都必須遵守顯示每天風向與級數的紅色旗幟標準，同時必須要有救生員在現場值班，才能到湖裡戲水。

另方面，去年取消的芝加哥同性戀大遊行，今年將恢復舉辦，不過，日期不是往年傳統的6月底，而將延後到10月3日推出。

主辦單位表示，儘管日期延後，但遊行模式、路線不會做太大改變，近期將公布進一步的活動信息。

芝加哥 遊行 疫情

上一則

費城學區改口 新學年高中生擬推遲到校

下一則

若接種率高 新州高中校園或提早摘罩

延伸閱讀

助小企業復甦 芝市長提送餐收費上限永久化等方案

助小企業復甦 芝市長提送餐收費上限永久化等方案
芝加哥撥款8千萬補貼房租 最高15個月

芝加哥撥款8千萬補貼房租 最高15個月
Lollapalooza7月29日復辦 全面開放 門票即起開賣

Lollapalooza7月29日復辦 全面開放 門票即起開賣
Lollapalloza確定復辦 不設人數上限全面開放

Lollapalloza確定復辦 不設人數上限全面開放
施工近7年 芝海軍碼頭空橋完工

施工近7年 芝海軍碼頭空橋完工
疫情若穩定 芝加哥7月4日前可望全面開放

疫情若穩定 芝加哥7月4日前可望全面開放

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打