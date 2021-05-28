疫情緩解 芝22處湖畔沙灘今起恢復開放

芝加哥市市長萊特福特宣布從28日起，全市22處密西根湖畔的沙灘全部重新開放。(市長辦公室影片截圖)

芝加哥 市市長萊特福特與芝加哥公園管理局共同宣布，28日起該市範圍內的22處密西根湖畔沙灘將全數開放，這也是自2019年9月2日關閉沙灘以來，首度恢復給公眾使用。

公園管理局說，今年沙灘開放後，將一直持續到9月6日。除了恢復開放的22處沙灘外，另有包括Juneway、Roger、Howard、Fargo等四處沙灘，因為湖水水位過高且有侵蝕現象，仍將維持關閉。

萊特福特說，氣溫逐漸升高，加上疫情 緩解，正是讓民眾重新享受安全戶外生活的最佳時機，她也不忘提醒，希望大家在暑假期間，繼續留意安全，也鼓勵公眾踴躍接種疫苗。

目前芝加哥處於防疫階段的「過渡期」(bridge phase)，幾乎沙灘旁的商家都已允許重新開業，公園管理局估計有115家攤商將在沙灘提供食物、水上娛樂項目及活動。

公園管理局局長凱利(Michael Kelly)說，沙灘是每年夏天最受歡迎的芝加哥旅遊地點，他歡迎民眾多多前往之餘，也呼籲不要在沙灘製造垃圾，且每個人都必須遵守顯示每天風向與級數的紅色旗幟標準，同時必須要有救生員在現場值班，才能到湖裡戲水。

另方面，去年取消的芝加哥同性戀大遊行 ，今年將恢復舉辦，不過，日期不是往年傳統的6月底，而將延後到10月3日推出。

主辦單位表示，儘管日期延後，但遊行模式、路線不會做太大改變，近期將公布進一步的活動信息。