國泰銀行將收購美國滙豐銀行10家分行及其在西岸的部分貸款及存款。

國泰萬通金控公司（那斯達克代碼：CATY）宣佈，其附屬公司國泰銀行與美國滙豐銀行（HSBC）達成收購和承接協議，收購滙豐銀行10家位於加州 的零售業務分行，以及與美國滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務和零售商 業銀行業務相關之貸款 及存款。

國泰萬通金控執行主席鄭家發表示：「這項交易擴展了我們在北加州及南加州的分行網絡。在我們不斷發展之際，能夠為客戶提供更便捷的銀行服務，對我們來說是重要的一步。」

國泰萬通金控總裁兼首席執行長劉昌明表示：「我們在加州的歷史源遠流長，很高興能在這裡進一步推進我們的服務。這項交易擴大了我們的網絡，讓我們在未來能更周全地服務社區及客戶。」

根據收購和承接協議的條款，國泰銀行將收購滙豐銀行的10家分行，並購買和承擔額外的存款負債和資產，包括與滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務和零售商業銀行業務相關之房屋貸款、零售商業銀行貸款和個人貸款。

國泰銀行不會收購或承擔與滙豐銀行的經紀業務、私人銀行和高淨值業務、或非零售商業銀行業務有關的貸款或資產。這項交易預計將在2022年第一季度完成，但須待監管部門批准。截至2021年3月31日，收購的貸款總額約為8億美元，存款總額約為10億美元。協議並沒有披露財務條款。不計算一次性交易成本和重組費用，這項交易預計對國泰萬通金控在一般公認會計原則（GAAP）的2022年，每股收益產生約2.0%的增量。

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任國泰銀行的法律顧問。

關於國泰萬通金控

國泰萬通金控是國泰銀行的控股公司；國泰銀行為加州立案的銀行。國泰萬通金控網站為cathaygeneralbancorp.com。國泰銀行成立於1962年，提供廣泛的金融服務；目前在加州設有38家分行、在紐約市設有10家、華盛頓州4家、芝加哥3家、德州2家、馬裡蘭州1家、麻州1家、內華達州1家、新澤西州1家、香港1家，並在北京、上海及台北設有代表處。國泰銀行網站為cathaybank.com。

前瞻聲明

本新聞稿中的陳述，除歷史事實的陳述外，含有包括在1995《私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act）中有關管理信念、預測，以及未來結果和活動的預設所適用條款的含義範圍內的前瞻聲明。這些前瞻聲明可能會使用包括但不限於以下字眼：「旨在」、「預計」、「相信」、「能夠」、「繼續」、「可以」、「估計」、「預期」、「希望」、 「打算」、 「或」、「計劃」、「項目」、「預測」、「潛在」、「可能」、「樂觀」、「尋求」、「應當」、「將」，以及這些用詞的變化和類似表達。前瞻聲明是根據預估、信念、預測，以及管理的預測，並且不是對未來業績的擔保。這些前瞻聲明受到某風險和不確性的影響，可能會導致實際結果和我們過往經驗及我們對目前的期待或預測有顯著差異。這些風險和不確定性以及其他因素包括但不限於：國泰萬通金控在預期時間內或完全實現擬議交易的預期成本節約、規模經濟和/或收入，以及業務特許權提升的能力；是否能在預期的時間範圍內或根本上獲得政府對擬議交易的批准；擬議交易結束的其他條件是否能得到滿足；高於預期的交易成本；擬議交易後的存款損耗、運營成本、客戶流失和業務中斷，包括維持與員工和客戶關係的困難，可能比預期的要大；當地、區域、國家和國際的經濟和市場狀況及事件，以及它們可能對國泰萬通金控和滙豐銀行的客戶、資產和負債的影響；國泰萬通金控成功管理上述項目以及國泰萬通金控向美國證券交易委員會提交的文件中規定的所有其他因素的風險，包括其截至2020年12月31日的10-K表年度報告，特別是該文件中有關風險因素的討論。未來任何時期的實際結果也可能與本新聞稿中討論的任何過去結果有所不同。

鑑於這些風險和不確定性，讀者不應過度依賴任何前瞻性聲明。任何前瞻聲明僅陳述該聲明作成之日的意見，且除法律另有規定，國泰萬通金控不承擔，更新或審視任何前瞻聲明以反映發生於該聲明作成之日後的情況、發展或事件，或突發任何未預期事件的義務。