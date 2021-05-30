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Horseshoe Hammond 馬蹄鐵賭場 向中華會館捐贈善款！

本報芝加哥訊
Horseshoe Hammond馬蹄鐵賭場高層，向中華會館捐贈善款。
Horseshoe Hammond馬蹄鐵賭場高層，向中華會館捐贈善款。

馬蹄鐵賭場（Horseshoe Hammond） 總經理 Kathryn Jenkins，馬蹄鐵副總裁 Shannon McKellar，馬蹄鐵市場部主任Bobby Cusato，亞裔團隊的Cathy Wong和Karen Lu，以及來自總部凱撒娛樂集團（Caesars Entertainment）亞裔市場副總裁胡崇恩日前拜訪芝城中華會館，將今年農曆新春期間，由馬蹄鐵的顧客在賭場門口擺放、有著中國文化傳統特色、并用于祈福的發財樹旁放置的零錢，經清點總額為$1890.88，基于這個中國人的幸運數字，馬蹄鐵決定等額捐出$1890.88，兩張支票一起合共捐贈$3,781.76給中華會館，用于幫助老人。

馬蹄鐵一行的到來，受到芝城中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、前中華主席梅楹仲和區一平等人的熱烈歡迎，他們對馬蹄鐵熱心社區公益事業表示由衷的謝意！到訪的幾位馬蹄鐵賭場高層致辭贊揚中華會館是一家擁有百年曆史的華人社區機搆，為華人居民提供中文教育、醫療、老人餐等各項社區服務作出重大貢獻。

馬蹄鐵總經理 Kathryn Jenkins表示，多年來馬蹄鐵團隊與芝加哥華人社區一直保持緊密聯系，也非常榮幸能與中華會館保持20多年的合作。亞裔市場副總裁胡崇恩也表示，在疫情逐漸好轉之際，他們十分高興與馬蹄鐵同仁一起來到中華會館，拜訪老朋友，也非常高興能支持中華會館服務華人移民社區的公益事業。

中華會館董事長陳達偉最后表示，疫情期間各項各業工作停頓，但中華會館的服務沒有停止，在困難時期繼續服務老人，他代表中華會館感謝馬蹄鐵的捐贈。

華人 亞裔 芝城

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