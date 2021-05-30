芝加哥中華會館舉辦警民座談會

由美國亞裔 執法人員協會（AALEA)、芝加哥中華會館（CCBA)和華埠 聯盟（UCO) 聯合於日前在中華會館三樓禮堂舉辦“預防犯罪 & 預防仇恨犯罪座談會”。AALEA主席Henry Lai，華埠聯盟主席Robert許，中華會館主席伍健生以及多個社團包括黃氏公所的黃國銘總長、黃立仁主席等社團領袖來到中華會館參加警察 亞裔月活動會！當天芝加哥警察局副局長 Eric Carter 出席了會議，還有包括多位華裔警察在內的20多位員警也出席了座談會，大家就華埠治安問題進行了的溝通，并希望將警方把華埠的治安問題放在議事日程。

針對當前亞裔的種族歧視乃至仇恨犯罪的事件頻頻發生，受害的亞裔民眾，受到語言和文化的限制，不願意也不敢致電報案，AALEA主席Henry Lai表示，美國亞裔執法人員協會長期以來扮演著在警方和亞裔之間的橋樑，鼓勵亞裔受害民眾積極向警方報案，以遏止針對亞裔仇恨的犯罪率，他說不諳英語的民眾也可以致電911報警，報案電話會有中文普通話、粵語等翻譯服務。

華埠聯盟主席Robert許也表示，因為仇恨犯罪而造成民眾和華埠僑社治安的問題，許多耆老們出門上街心生畏懼，這也反應出大多數華埠亞裔的心聲，市警察局和美國亞裔執法人員協會出席人員一致承諾會加強華埠巡邏，每個月也都會派員來中華會館瞭解僑社治安的最新動態，以便更好地維護社區的安定。