收購駭客信用卡盜刷 華裔等22嫌遭起訴

22名嫌犯因違法購入信用卡數據遭起訴。(pexels)

芝加哥聯邦法庭大陪審向包括華裔在內的22名嫌犯提出起訴，這些被告涉嫌非法購入駭客獲取的大批信用卡 數據，再於網路轉售或盜用個資狂刷名牌，法院文件顯示，主要被告之一的石貝瑞(Barry Shi，音譯)，共支付逾50萬比特幣 ，購入近兩萬份信用卡信息，檢察官指出，其中20名被告已逮捕歸案，另兩名據信居住國外仍在逃。

這宗大規模非法購買駭客數據的案件，當局在全美包括加州、紐約、新澤西、密西根、南卡羅萊納、喬治亞、佛羅里達以及維吉尼亞州 等地，均查獲了相關的盜用信用卡，還有以違法個資購入的電腦、名牌化妝品等商品。

芝加哥聯邦法院法官柯內斯(John Kness)24日公布了53頁的起訴書，根據檢察官陳述，22名嫌犯中仍有兩名在逃，其他均已逮捕歸案，此外，該案還有三名同謀，其中一名支付了400萬的比特幣以獲取信用卡數據，不過，這三名同謀在這項訴訟中未被起訴也沒有列名。

據指出，起訴書中所指的「A公司」就是連鎖百貨Kmart，2017年5月份時，Kmart的母公司席爾斯控股(Sears Holdings)發現公司電腦系統遭惡意軟體侵襲，並可能已經盜走了顧客的信用卡號碼而報案。

起訴中稱，於2016年8月到2017年4月期間，「同謀者A」在Kmart電腦上裝置了惡意軟體，並因此取得300多萬張銀行卡、信用卡數據，其中芝加哥地區有80多名顧客受害。

另一名「同謀者B」支付了400萬比特幣給「同謀者A」，來換取其所駭得超過600萬張的支付卡信息，其中300萬張來自Kmart。

而這筆數百萬份的信用卡、借記卡、禮卡信息，開始在網路轉售，該案遭起訴的22名被告，就是購買了超過八萬份的信用卡等帳號信息，其中5萬6000份來自Kmart，法院文件表示，被告估計支付了210萬的比特幣購入這些不法信息，其中最主要的被告為華裔石貝瑞，他在2017年1月到2020年1月間，花了50萬7273的比特幣，向駭客買進1874張銀行卡數據，其中1萬3429張來自Kmart。

法院紀錄顯示，一些被告在加州、喬治亞州、維吉尼亞州、北卡與南卡，還有紐約州遭逮捕。

起訴書指出，執法部門逾2019年11月到2020年1月間，歸還了「可追溯犯罪」的財產，包括信用卡、筆記本電腦、卡地亞手錶、寇馳(Coach)、Michael Kors、 Gucci、Bally的手提包，普拉達及雷朋的太陽眼鏡，雅詩蘭黛化妝品，甚至還有一瓶售價1092元的2013年的Opus One葡萄酒。