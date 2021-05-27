網約車掠奪性收費 芝區長提議設限漲幅

芝加哥地區的網約車費用水漲船高，芝區長提案收費漲幅設限。(路透)

對於Uber、Lyft網約車 搭乘價格收費飆漲情況，轄區為芝加哥市區的第42區區長雷利(Brendan Reilly)提議需設定網約車的收費上限，以遏止網約車「掠奪性」的漲價。

雷利與26日的議會中提案表示，該議案將把現行網約車的收費上限，規定不能超過一般時期費用的150%，包括下雪或交通尖峰的高需求時段，都必須遵守此漲價上限。

他說，他所提出的條例，將要求Uber、Lyft、Via等網約車公司，需向芝加哥商務與消費者保護局(Business Affairs and Consumer Protection Commission)通報該公司每種類型車輛的「常規費率」，包括所謂的黑頭車、一般轎車，以及多人拼車或獨自搭乘的價格。

此條例如通過後，網約車仍然可享有漲價的自由，但漲價幅度必須有限制，依照其提案，常規情況下10元的費用，最高可提升到15元。

如果未遵守漲價上限者，每次違規將處罰金100元，12個月內違規超過三次者，都可能會導致該網約車公司的營業執照被「暫停、撤銷、不續簽或吊銷」。

網約車問世以來，重創了計程車行業，不少計程車司機抱怨Uber、Lyft在需求高峰時段搶走了客戶，過去一年多因為新冠疫情 蔓延，這些投訴因此平息下來，然而隨著疫情緩解，越來越多人重返工作崗位，卻出現網約車漫天漲價的亂象。

雷利說，他不斷收到類似投訴，一名必須晚下班的女民眾稱，原本她深夜下班只要花15元就能叫到網約車，現在竟然要價40元，「這是赤裸裸的掠奪」。

包括Uber、Lyft對此提案都未發表回應。

至於為何網約車價格德堡大學運輸專家施威特曼(Joe Schwieterman)說，網約車的經營模式是仰賴司機們主動上工，而無法控制司機們是否出門載客，然而疫情後，原本停工的司機復工速度緩慢。

西北大學運輸中心主任馬赫馬薩尼(Hani Mahmassani)說，在更多司機回到駕駛網約車行業前，恐怕不要指望車費會下降。