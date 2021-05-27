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助小企業復甦 芝市長提送餐收費上限永久化等方案

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
第三方送餐平台，是協助許多餐飲業撐過疫情的服務之一，但收費過高一直備受爭議。(特派員黃惠玲╱攝影)
第三方送餐平台，是協助許多餐飲業撐過疫情的服務之一，但收費過高一直備受爭議。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥市市長萊特福特26日公布了一系列協助小企業盡快復甦的方案，其中包括延長第三方送餐平台收費設限，提供1000萬作為受疫情衝擊公司的補助，此外，她也提議將疫情期所實施的「每晚10後禁止超市、便利商店等商店販售酒精飲品」措施，改為永久化的政策。

萊特福特的提案，需在未來幾周通過市議會的表決，主要的提案項目如下：

●在送餐費用設限方面，她提議延長已經實施一段時間的「送餐費用不得超過餐費15%」的規定，直到該市完全回到疫情前的狀況。

●大力推動提供積欠市府執照或其他費用的商家折扣，讓他們能夠有更多時間還清欠款。

●芝市府將加速審核發出營業執照，尤其是部分已經停業的空間想重新申請牌照開店者，目標在三周內就完成執照核發，之前要拿到執照，平均需要等待150天左右，市長辦公室說，市府也會放寬路邊招牌的限制，讓店主可以更快拿到營業執照開店。

●在酒類商店販售酒精飲品方面，以往商店可以銷售酒類飲品到每天凌晨2時或更晚，早在疫情爆發前，就有部分區長考量酒類商店營業過長，可能助長了酒類商店附近的暴力或髒亂問題，因而主張提早打烊時間，此外，萊特福特也提案繼續放行「雞尾酒外帶」的服務。

●設立「工資竊盜」防範條例，幫助芝加哥弱勢勞工，取回遭不誠實雇主「從其身上偷走」的每年約四億工資。

●要求雇用家務工(domestic worker)需簽定書面合同，且保障至少每小時支付15元薪資。

●修改芝加哥帶薪病假條例，包括「可在封閉的護理場所、教室、學校來照顧家庭成員」，此外也將把心理與行為健康列入未來公共衛生的涵蓋範圍。

萊特福特說，現在是解決長期阻礙不平等發展結構性問題的最佳時機，充分支持小企業，確實保護勞工，更重要的是讓我們的城市商業更公平與包容。

疫情 芝加哥 勞工

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